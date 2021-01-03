2020 год войдёт в историю российского финансового рынка рекордно низкими ставками по банковским вкладам. К таким выводам пришли аналитики инвестиционной компания QBF.

— За этот год ЦБ РФ снизил ключевую ставку в общей сложности на 200 базисных пунктов до исторического минимума 4,25% годовых. Вслед за ключевой ставкой вниз устремились и процентные ставки по депозитам. Если в первой декаде января 2020 года максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам десяти крупнейших кредитных организаций была на уровне 5,93%, то во второй декаде декабря этот показатель достиг 4,49%. При этом официальный уровень потребительской инфляции в настоящий момент находится в районе 4,7%, — отмечают эксперты.

По этой причине банковские вклады теряют свою привлекательность, что подтверждается статистикой.

— Отток капитала из банковских вкладов, который стал особенно заметен в марте, наблюдался в течение всего года. Согласно подсчётам Национального рейтингового агентства, с января по октябрь текущего года наши соотечественники сняли с банковских счетов в общей сложности 1,5 трлн рублей, — констатируют аналитики.

Отмечается, что россияне активно начали вкладывать сбережения в альтернативные финансовые инструменты, главным образом, в жилую недвижимость и фондовый рынок.

— На фоне льготной ипотеки наблюдался значительный рост сделок на рынке новостроек. Достаточно сказать, что в третьем квартале 2020 года количество договоров долевого участия, заключённых в Москве, выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — говорят специалисты.

Рекордными темпами рос и российский фондовый рынок.

— За 11 месяцев 2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 8 млн чел., причём более половины из них – 4,2 млн чел. – пришли на биржу только в текущем году. Стремительно растёт и количество индивидуальных инвестиционных счетов, которые позволяют воспользоваться налоговыми льготами. В ноябре 2020 года общее количество ИИС составило 3,2 млн, из них порядка 1,6 млн были открыты в этом году, — рассказали в инвестиционной компания QBF.

Кроме того, 2020 год войдёт в историю фондового рынка бумом на рынке IPO. Первичные размещения на бирже провели такие известные на весь мир компании, как сервис краткосрочного онлайн-бронирования жилья Airbnb, сервис доставки еды DoorDash и многие другие. Для наших соотечественников особенно значимым стало IPO российского интернет-магазина Ozon. Онлайн-ритейлер успешно разместил на бирже 42,5 млн депозитарных расписок и привлёк в общей сумме $1,2 млрд.

— Итак, фондовый рынок способен принести доход, значительно превышающий ставки по депозитам. Но важно учитывать, что доходность инструментов напрямую пропорциональна уровню их риска. Начинающие инвесторы нередко проявляют склонность к высокорисковым стратегиям в поисках высокой доходности, но и также часто теряют капитал из-за этого. Чтобы оградить россиян от необдуманных решений, в 2020 году были приняты законодательные изменения. 31 июля 2020 года Владимир Путин подписал Закон о категоризации инвесторов – физических лиц. Документ предполагает разделение клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Неквалифицированные инвесторы будут ограничены в операциях с определенными активами. В частности, они смогут совершать операции только с теми иностранными акциями, которые входят в базу расчета индексов, одобренных Банком России. Параллельно с этим будет введён институт тестирования инвесторов. Первоначально планировалось, что новые правила вступят в силу весной 2022 года, однако в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что сейчас целесообразно ввести прямой запрет на реализацию сложных финансовых инструментов тем клиентам, которые не имеют статуса квалифицированных инвесторов, — отметили аналитики.

Они подчеркивают, что тенденции текущего году будут активно развиваться и в 2021 году.

— Процентные ставки по вкладам останутся на низких уровнях, поэтому приток капитала на фондовый рынок будет лишь набирать обороты. Обращение россиян к современным инвестиционным инструментам, обладающим высокой доходностью, безусловно является плюсом для отечественной экономики. Главное, чтобы инвесторов, не имеющих достаточного опыта работы на фондовом рынке и специальных знаний, консультировали высокопрофессиональные и ответственные финансовые советники, — резюмировали в инвестиционной компания QBF.

Фото: pixabay.com, автор- Mediamodifier