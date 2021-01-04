Спрос на кредитные карты в Новосибирской области упал более чем на 13%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2020 года было выдано 7,96 млн. новых кредитных карт, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-ноябре 2019 года – 10,28 млн. ед.), сообщили в НБКИ.

— В ноябре 2020 года было выдано 0,80 млн. новых кредитных карт. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года также было отмечено сокращение выдачи новых кредитных карт – на 17,1% (в ноябре 2019 года – 0,96 млн. ед.). В то же время в сравнении с предыдущим месяцем был зафиксирован небольшой рост — на 2,3% (в октябре 2020 года – 0,78 млн. ед.), — рассказали в НБКИ.

Отмечается, что наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в ноябре 2020 года было выдано в Москве (51,8 тыс. ед.), Московской области (37,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (34,3 тыс. ед.), а в Санкт-Петербурге (30,4 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (26,3 тыс. ед.).

Снижение выдачи новых кредитных карт было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения их количества (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Московская (-24,5%) и Иркутская (-20,7%) области, Москва (-20,5%), Республика Татарстан (-20,2%), а также Приморский край (-19,3%). В Новосибирской области в ноябре выдано 20 252 кредитные карты. Это на 13,1 % меньше, чем годом ранее.

— В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась больше чем на 60%, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В последующие месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами. А осенью выдача кредитных карт фактически стабилизировалась. Причина в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне.

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