Иммиграция в Чехию из России

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Основные этапы иммиграции в Чехию

Первый и самый важный этап — оформление визы на длительный срок. Документ бывает следующих видов:

Студенческая виза. Документ оформляется гражданину, поступившему в высшее учебное заведение страны. Еще один вариант — приобретение языковых курсов. Виза действует 1 год. При желании получить постоянное место жительство претендент должен помнить, что при оформлении документов на ПМЖ засчитывается не весь срок пребывания в стране, а только 1/2 его часть. Процент отказов получения данного вида долгосрочной визы минимален. Спустя 10-11 лет соискатель может полностью переехать в государство.

Рабочая виза. При оформлении документа кандидат может столкнуться со значительными трудностями. Правительство Чехии приняло закон, по которому работодатели не имеют права без публикации вакансии на местной бирже труда принимать в штат иностранцев. Получить рабочую визу крайне сложно. Это удается только 10% соискателей.

Открытие собственного бизнеса в стране. Подходит не для всех претендентов. Обязательное условие: гражданину важно на территории Чехии зарегистрировать юридическое лицо. Соискателю необходимо доказать, что деятельность компании прибыльна и стабильна. Власти государства имеют право истребовать выписки с банковских счетов, документы, подтверждающие уплату налогов. Лишь 10% кандидатов проходят все проверки и получают заветную визу.

Оформление ВНЖ Чехии

При переезде в государство у соискателя на руках должна быть долгосрочная виза. После пересечения границы страны гражданину следует обратиться в миграционную службу для оформления вида на жительство. Претендент имеет право получить ВНЖ сроком на 2 года. Разрешение можно продлить.

В стране действует упрощенная процедура получения вида на жительство. Она применима для лиц, имеющих близких родственников, у которых есть чешское гражданство.

Получение ПМЖ

Чтобы оформить разрешение на ПМЖ, претенденту следует не менее 5 лет прожить на территории Чешской Республики. Россияне, пожелавшие переехать в Чехию и получившие разрешение на постоянное место жительства, имеют те же преимущества, что и граждане государства. Единственное отличие: иммигранты не могут участвовать в выборах. Оформить ПМЖ для кандидатов не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Не всем претендентам перед оформлением разрешения на постоянное место жительство следует получать долгосрочную визу или ВНЖ. Для некоторых лиц процедура упрощена. К ним относятся:

Граждане, имеющего хотя бы одного родителя в возрасте от 70 лет, который постоянно проживает в Республике.

Соискатели, возраст которых превышает 65 лет. Претендент должен предоставить документы, подтверждающие, что он одинок и ему на постоянной основе требуется уход лиц, проживающих на территории Чехии.

Лица, заключившие брак с гражданином чешского государства.

Несовершеннолетние дети, а также супруги лиц, оформивших статус беженца.

Соискателю важно подготовить пакет документов:

Действующий заграничный паспорт.

Заявление-анкета, заполненное по установленному образцу и обязательно на официальном языке страны.

Фото — 2 шт.

Справки о наличии денежных средств.

Документы на собственность недвижимости, договоры аренды.

Справка, подтверждающая отсутствие судимости в государстве пребывания.

Справки о родстве с резидентом Чешской Республики.

Если ПМЖ необходимо оформить несовершеннолетнему лицу, претендент должен предоставить согласие второго родителя на переезд в страну, нотариально заверенное. Или заключение о смерти.

Оформление чешского гражданства

Завершающий этап миграции в Чехию. Претенденту важно в течении 10 лет постоянно находиться на территории Республики. Следует помнить, минимум 5 лет соискателю необходимо прожить с оформленным разрешением на ПМЖ. Спустя 10 лет кандидат может собрать пакет документов и обратиться в МВД Чехии для получения гражданства.

По некоторым программам сроки могут быть куда меньше, но эти способы индивидуальны. Для определения лучшего варианта, обращение к миграционным юристам станет правильной инвестицией в будущее. На сайте https://compania.com.ua/ можно найти обзор компаний, которые оказывают легальные услуги.

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