Банковский сейф – гарантия сохранности ваших ценностей

Оформить аренду можно даже на один день.

Индивидуальный банковский сейф представляет собой защищенную металлическую ячейку с индивидуальным номером. В нем можно хранить денежные средства, драгоценности, произведения искусства, ценные бумаги, документы и другие вещи – от нескольких листов бумаги до крупных предметов.

Стоимость аренды зависит от размера сейфа и срока хранения и варьируется в пределах 11-34 рублей в сутки без учета НДС. При этом чем дольше срок аренды, тем ниже ее стоимость за 1 день.

Клиент может оформить доверенность на третьих лиц, предоставив им права на использование сейфа, продление или расторжение договора аренды. Соответствующая доверенность может быть оформлена у нотариуса или в Банке «Левобережный».

Также возможно предоставление права аренды одного сейфа одновременно двум пользователям с оформлением услуги «контроль доступа». При предоставлении доступа к сейфу одному из арендаторов в отсутствие второго сотрудник банка проверяет выполнение определенных условий или документы, прописанные в договоре аренды. Банк несет ответственность за доступ к сейфу только уполномоченных лиц и за его целостность.

Добавим, что Банк «Левобережный» реализовал возможность дистанционной пролонгации договора аренды банковского сейфа через сервис BL-online. Пролонгация возможна по договорам аренды, заключенным на 15 и более дней. За 10 дней до окончания аренды в личный кабинет клиента поступит персональное предложение, приняв которое он сможет продлить срок аренды.

Арендовать сейф можно в трех офисах Банка «Левобережный» (ПАО) по адресам: ул. Кирова, 48, пр. Маркса, 23 и ул. Д. Ковальчук, 252. Для оформления договора нужен только паспорт. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах.

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