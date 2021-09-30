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Готовность ледовой арены не дотягивает даже до 50%

  • 30/09/2021, 18:26
Автор:
Новости Новосибирска
Профильного министра депутаты призвали «совершить трудовой подвиг».

Готовность строящейся многофункциональной ледовой арены в Министерстве строительства Новосибирской области оценивают в 46%. Такие данные в ходе Правительственного часа на сессии Заксобрания области привел глава министерства Иван Шмидт.

Процент выполнения по самой арене мы оцениваем как 46% в части закрытия работ, сообщаем министр. Однако сегодня есть ряд работ, которые мы не можем закрывать в силу того, что проектная документация по ним еще не получила поддержку Главгосэкспертизы. Часть работ выполнена, но не закрыта. Поэтому по факту мы считаем, что работы выполнены на уровне 55%. Финансирование ведется через авансовые платежи на основании распоряжения правительства РФ.

Как следует из доклада министра, сроки завершения объекта определены до октября следующего года. При этом чиновник признает факт отставания сроков работ, возникший с конца прошлого года. По его словам, во многом это связано с пандемийными событиями. Во-первых, в связи с закрытием границ резко сократилось количество рабочих из числа жителей стран СНГ. Кроме того, сократились поставки стройматериалов — некоторые поставщики отказались работать по ЛДС, даже несмотря на удорожание контрактов. Напомним, с лета 2020 года цены на большинство стройматериалов серьезно выросли, по некоторым позициям — в несколько раз.

Сейчас ситуация со строительством объекта контролируется со стороны Минстроя РФ, сообщает Иван Шмидт о принятых мерах. Со своей стороны и мы под руководством губернатора следим за работами в «ручном режиме». Сейчас подготовлено распоряжении о росте стоимости по двум контрактам, это поможет нам разогнаться.

Что касается просадки в плане рабочей силы, то частично вопрос удалось решить за счет привлечения на стройку студенческих отрядов летом. Кроме того, по соглашению с ФСИН, на строительные работы был привлечен спецконтингент.

— Совместно с Минтруда мы прорабатываем вопрос о привлечении на строительную площадку рабочих из ближнего зарубежья, — говорит министр.

По его словам требуются, как минимум, 700, а то и 1,2 тысячи рабочих

Когда ходили и смотрели (Ход работ весной. Ред.), уже звучало, что срывается график и есть нехватка рабочей силы, —  напоминает зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. Я тогда больше в шутку, чем всерьез сказал, что есть столько зон, можно привлекать заключенных. Это нормальная практика, ничего страшного нет. Есть воинские части и есть кому поработать, если людей не будет хватать. Справиться можем.

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Новосибирской области не оставили выбора

Оптимистично настроены и в руководстве Заксобрания.

Вы видите, как предметно депутаты следят за этим объектом, особенно депутаты профильного комитета, обратился к министру первый вице-спикер Андрей Панферов. Иван Иванович, ждем от вас подвига, вы войдете в историю Новосибирской области. Надеемся, что в те сроки, которые вы обозначили, появится замечательный дворец! И Новосибирская область войдет в историю хоккея, проведя достойный чемпионат.

Заявление вице-спикера о возможных трудовых подвигах Минстроя поддержал и председатель строительного комитета Александр Терепа.

Хочется потом вас наградить, не посмертно, заявил Терепа Ивану Шмидту. Разделяю тревоги и волнения и понимаю, что сейчас дело чести — завершить строительство любой ценой, но с разумными компромиссами. Надо сделать ежемесячными рассмотрения хода строительства, где депутаты смогут озвучивать вопросы и получать ответы, желательно точные и достоверные. С другой стороны, хочется публичности. Надо посмотреть проект, раздробленные направления его реализации. Тогда бы у нас возникло какое-то общее понимание участия в этом проекте.

По информации Министерства строительства Новосибирской области, в настоящее время выполнены свайное освоение арены (1,5 тысячи свай), железобетонный каркас, металлические конструкции кровли, фасад малых стен, фермы перекрытия основной арены, наружные сети отопления. В процессе работы находятся монтаж металлоконструкций периферийной зоны перекрытия основной арены, огнезащита металлоконструкций, монтаж профлиста основной арены, кровельное покрытие малых арен, монтаж металлических конструкций и остекления фасада, фундаменты под КПП и билетные кассы, монтаж внутренних инженерных систем, устройство перегородок. Все работы планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

Напомним, постановлением губернатора с 16 июня 2021 года министр строительства Иван Шмидт несет персональную ответственность  за строительство масштабных объектов в регионе.  Шмидт неоднократно публично называл цифры, свидетельствующие о низких темпах возведения объекта. После этого практически сразу от лица правительства или самого чиновника звучали иные, более высокие показатели строительства.

Фото с сайта Минстроя Новосибирской области

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство сроки рабочая сила ледовая арена


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