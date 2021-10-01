В туристических поездах появятся новые вагоны с душем и панорамными окнами

С 2022 года РЖД планирует запустить составы туристических поездов с новыми типами вагонов — с душевыми кабинами и залами. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, входит РЖД).

Как рассказали в пресс-службе ФПК, внутри вагона-душа есть индивидуальная кабинка и два блока по три душевые в каждом. Кабинки отделены друг от друга специальными перегородками и шторкой. Пол вагона оснащен системой подогрева и противоскользящим покрытием. Также есть раздевалка со специальными шкафчиками для одежды и лавочками, где пассажиры могут переодеваться, а также комната отдыха с большим столом и удобным диваном. Баки для воды установлены внутри вагона в технических помещениях.

Вагоны-залы были в парке компании и ранее, в качестве обучающей площадки они начали использоваться впервые в составе поезда «Путешествие мечты». Один из новых вагонов-залов можно оборудовать под медиастудию, а в другом — удобно организовывать обучающие программы, собрания и совещания. Здесь установлены модульные столы, которые можно использовать как по отдельности, так и собрать из них единый стол переговоров, где могут разместиться до 50 человек.

В настоящее время в рамках программы капитально-восстановительного ремонта вагонов прорабатывается техническое задание для создания вагона с панорамным окном. Обновленные купейные и плацкартные вагоны, прошедшие модернизацию с полной заменой интерьера и улучшением характеристик, уже курсируют в составах нескольких направлений.

Ранее в августе РЖД открыли продажу льготных билетов для российских семей с детьми. Отмечалось, что со второго августа и до конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет могут оформлять билеты на поезда по льготному тарифу.