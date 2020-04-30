Банковское кредитование для МСП в условиях пандемии

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России:

— В стране действуют три основных направления по поддержке малого и среднего бизнеса через банковское кредитование. Во-первых, это закон о кредитных каникулах, он вступил в силу 3 апреля этого года. Воспользоваться такой отсрочкой могут малые и средние предприятия тех видов деятельности, которые правительство РФ внесло в перечень наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Банки по заявлению МСП из этого списка обязаны предоставить на полгода отсрочку по уплате кредитов.

Во-вторых, это кредиты на выплату зарплаты под 0% на полгода. Право войти в правительственную программу есть у более чем 90 банков. Присоединились к ней и готовы выдавать такие кредиты уже 26 банков.

Наконец, расширена программа льготного кредитования МСП под 8,5%.

Для нашего региона особенно актуальны меры по поддержке МСП. В среднем по стране каждый шестой работающий занят на малых и средних предприятиях, тогда как в Новосибирской области — каждый четвертый. И традиционно поддержкой для предприятий является банковское кредитование. Если по России в целом на долю МСП приходится только полтора рубля из десяти кредитных рублей, которые получает бизнес, то в нашем регионе — пять рублей.

Кредитные каникулы: перерыв в платежах на полгода

— Кто имеет право на кредитные каникулы для бизнеса?

Право уйти на кредитные каникулы есть у малого и среднего бизнеса, который работает в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Перечень наиболее пострадавших отраслей утвердило правительство РФ. Это туристические агентства, гостиничный бизнес, общественное питание, салоны красоты, дополнительное образование, розничная торговля непродовольственными товарами — весь список включает около 40 ОКВЭДов. И если предприятие по основной деятельности работает с одним из ОКВЭДов из этого списка, то оно может обратиться за кредитными каникулами. С момента первого утверждения перечень уже расширился более чем в два раза. Актуальный список можно найти на сайте Минэкономразвития РФ. Проверить, относится ли компания к наиболее пострадавшим из-за пандемии коронавируса, также можно на сайте налоговой службы. Сервис позволяет уточнить информацию по ИНН и ОГРН.

— Сколько у бизнеса есть времени, чтобы обратиться за каникулами?

Законом определен срок до 30 сентября 2020 года — в любую дату до этого момента можно обратиться за кредитными каникулами. Кредитор обязан рассмотреть требование предпринимателя в срок не более пяти дней. Способ связи компании с банком указан в кредитном договоре.

— Как это повлияет на кредитный рейтинг компании?

По реструктурированным кредитам Банк России разрешил банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Что это значит для бизнеса, который уйдет на кредитные каникулы? Такая реструктуризация не отразится негативным образом на кредитной истории и поможет сохранить статус надежного заемщика.

— Когда нужно будет возместить пропущенные в каникулы платежи?

Когда период кредитных каникул заканчивается, в сумму основного долга включаются проценты, которые должен был бы заплатить предприниматель без льготного периода. При этом ежемесячный платеж не увеличивается, а срок возврата кредита продлевается. Важно понимать, что в период каникул приостанавливаются обязательства кредитора предоставлять деньги, например, в рамках кредитной линии. С другой стороны, компания на каникулах в любой момент может их прервать или, не прекращая льготного периода, погасить часть суммы кредита.

Некоторые банки присоединились к правительственной программе переноса процентов по оплате кредитов МСП из пострадавших отраслей. Здесь задействован механизм частичного списания процентов. Список таких банков есть на сайте нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для индивидуальных предпринимателей действуют особые условия. ИП может выбрать один из вариантов: уйти на кредитные каникулы как физическое лицо или как МСП. Если он выбирает первый вариант, то должен показать снижение дохода на 30%. Второй вариант возможен, если его деятельность относится к перечню пострадавших отраслей. При этом он не сможет воспользоваться двумя вариантами одновременно.

— Что делать, если банк отказывает?

Прежде всего, нужно постараться решить вопрос с банком напрямую, выяснить причины отказа и устранить их. Если заемщик соответствует всем требованиям закона, но банк отказывается идти навстречу, следует обратиться за помощью в деловое объединение, в котором состоит заемщик, например, в ТПП, «Деловую Россию», «Опору России» и т.д. По договоренности Банка России с кредиторами и бизнес-объединениями последние будут помогать предпринимателям наладить коммуникацию с кредитором. Если и это не помогает, нужно обратиться с жалобой в Банк России через интернет-приемную.

Как это работает?

По данным на 22 апреля, по России от малого и среднего бизнеса поступили 34900 обращений о предоставлении кредитных каникул. Уже одобрены каникулы по 21300 заявлений, 13600 находятся на рассмотрении. Число отказов по рассмотренным обращениям составило всего 23.

Кредиты на зарплату под 0%

Банк России выделяет коммерческим банкам 150 млрд рублей на кредитование МСП для выплаты зарплаты. Процентная ставка для банков снижена до 3,5%. Такая ставка вместе с бюджетными субсидиями обеспечит кредитование предприятий под 0% годовых на срок до полугода.

Чтобы допустить к льготным деньгам как можно больше коммерческих банков, Банк России смягчил требования к их минимальному рейтингу. Также в виде обеспечения может выступать поручительство АО «Корпорация «МСП». В результате количество банков, которые имеют право выдавать беспроцентные кредиты на зарплату, составит около 90. Банки постепенно присоединяются к программе, на 28 апреля их уже 26.

В обычное время банкам запрещено открывать счет в банке индивидуальным предпринимателям или МСП без личного присутствия. С 6 апреля и до 1 июля 2020 года этот запрет смягчается — предприниматели смогут дистанционно открыть счет в банке для получения зарплатного кредита.

— Как это работает?

По данным на 23 апреля, по России от малого бизнеса поступили более 12000 обращений за кредитами на зарплату, из них одобрены около половины. Предоставлены чуть более 3000 кредитов на сумму около 10 млрд рублей.

В 2019 году МСП Новосибирской области получили кредиты на общую сумму 199 млрд рублей, рост составил 6%, в сравнении с 2018 годом. Если говорить про начало этого года, то за январь-февраль 2020-го банки выдали малому и среднему бизнесу региона 31 млрд рублей, это на 43% больше, чем за два месяца 2019-го.

Новые кредиты МСП по льготной ставке 8,5%

Банк России выделил кредитные ресурсы для поддержки кредитования малых и средних предпринимателей. Коммерческие банки получат их по льготной ставке в 3,5% — на треть меньше действующей ключевой ставки.

Доступ к этим деньгам получают банки, поддерживающие объем кредитования малого и среднего бизнеса. Если банки допускают снижение рублевого кредитного портфеля субъектам МСП ниже 95% от показателя на 1 апреля 2020 года, то ставка повышается. Это должно дополнительно повысить доступность кредита для малых и средних предприятий, положение которых оказалось наиболее уязвимым в непростых условиях.

В Новосибирской области работают 26 банков, участвующих в программе льготного кредитования, в том числе и региональные банки.

Материал и фото предоставлены пресс-службой Сибирского ГУ Банка России