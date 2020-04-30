В Новосибирске начался демонтаж Зыряновского путепровода

Проект по созданию четвёртого моста через реку Обь предусматривает реконструкцию путепровода в створе Зыряновской улицы на правом берегу Оби., сообщили в пресс-службе ГК «ВИС». Отмечается, что путепровод включает четыре автомобильные полосы и два трамвайных пути, однако его техническое состояние не отвечает современным стандартам, заложенным в концессионном проекте. Реконструкция примыкающих к новому мосту городских транспортных артерий позволит значительно модернизировать всю транспортную систему Новосибирска.

В компании отметили, что Сибирская концессионная компания (концессионер проекта, входит в Группу «ВИС») и генеральный подрядчик строительства – Производственная фирма «ВИС» (головная компания строительного субхолдинга Группы «ВИС») развернули строительную базу, мобилизовали в регион парк специальной техники и материальные ресурсы.

— Демонтаж Зыряновского путепровода — один из важных этапов строительно-монтажных работ, запланированных на 2020 год в рамках концессионного проекта. Реконструкция путепровода осуществляется поэтапно. В первую очередь было обеспечено бесперебойное движение трамваев. Для этого проложена временная линия, которая прошла в стороне от существующих путей, — рассказали в пресс-службе.

К сегодняшнему дню завершены подготовительные работы, завезены водоналивные блоки и дорожные знаки для обеспечения безопасного проезда на время проведения работ по демонтажу. По согласованию с мэрией города на период майских праздников в ночное время с 23:00 до 05:00 будет перекрыто движение для автомобилей по ул. Ипподромской в обоих направлениях.

— Перекрытие ул. Ипподромской потребовалось для начала работ по демонтажу балок пролётных строений путепровода. На период закрытия проезжей части будут выставлены информационные знаки таким образом, чтобы водители могли объехать закрытый участок дороги. На пересечении ул. Гоголя и ул. Фрунзе будут выставлены подробные схемы объезда, согласованные со всеми органами местного самоуправления, включая Главное управление обустройства и озеленения г. Новосибирска, — рассказал начальник территориального управления ООО «ПФ «ВИС» Владимир Караичев.

По его словам, благодаря строительству четвёртого моста на обоих берегах реки Обь будут созданы многоуровневые транспортные развязки. Это позволит исключить светофорное регулирование движения и обеспечит непрерывность транспортных потоков, что окажет положительный эффект на уменьшение «пробок» на одной из самых загруженных автомагистралей Новосибирска.

Фото: пресс-служба компании