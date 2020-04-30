Общая сопоставимая выручка группы компаний «Обувь России» увеличилась на 0,3%

20 апреля Минпромторг России опубликовал первый вариант перечня системообразующих предприятий, в который вошли 246 компаний из 15 отраслей. Группа компаний «Обувь России» включена в список системообразующих организаций в сфере производства одежды и обуви, сообщили в пресс-службе компании.

Директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов подчеркнул, что в условиях непростой экономической и эпидемиологической ситуации в стране компания в первом квартале 2020 года продемонстрировала рост бизнеса: объем консолидированной неаудированной выручки Группы в отчетный период увеличился на 3,9% до 2,654 млрд рублей.

— Первые два месяца 2020 года мы работали в нормальном режиме, в январе-феврале существенного снижения спроса мы не наблюдали. Уменьшение трафика магазинов стало заметным в марте, который является ключевым для весеннего сезона, вследствие распространения коронавирусной инфекции и влияния других факторов — девальвации рубля и снижения цен на нефть. В ситуации неопределённости люди начали экономить на покупках. Это отразилось на сопоставимой выручке компании, которая, тем не менее, показала небольшую положительную динамику, а именно рост на 0,3% по итогам первого квартала, — отметил он.

Антон Титов напомнил, что в первом квартале компания продолжила переход к новому формату магазинов.

— Сейчас наши торговые точки представляют собой мини-универмаги, которые предлагают покупателям широкий ассортимент товаров — обувь, одежду, аксессуары, сопутствующие товары и товары повседневного спроса. По итогам 1-го квартала 2020 года доля необувных товаров в розничной выручке выросла до 43,5%, по итогам года она будет составлять не менее 50%. Диверсификация ассортимента позволяет нам сгладить негативный эффект от кризисных явлений в экономике, когда потребление снижается по всем категориям товаров. Таким образом, мы увеличиваем вероятность покупки каждым клиентом какого-либо товара именно у нас, — сказал глава компании.

Модель маркетплейса, на которую перешла «Обувь России» при работе с поставщиками с ноября 2019 года, демонстрирует свою эффективность. В компании отмечают, что в первом квартале оборот маркетплейса превысил 1 млрд рублей. На конец марта у онлайн-платформы «Продаем», которую компания использует для взаимодействия с поставщиками, было более 300 партнеров.

— Развитие онлайн-продаж становится особенно важным в текущих условиях. Это направление демонстрирует более высокие темпы роста, чем офлайн-розница, — на 13,4% по итогам 1-го квартала. В марте2020 в тестовом режиме был запущен онлайн-маркетплейс на базе нашего интернет-магазина westfalika.ru, в нем для заказа будут доступны товары, не представленные в розничной сети. Мы оборудовали 30 магазинов в Сибирских городах специальными зонами и мониторами для оформления онлайн-заказов. На полную мощность онлайнмаркетплейс выйдет к концу 2020 года, — утверждает Антон Титов.

Он уверен, что поддерживать продажи в текущей ситуации компании помогает диверсифицированная бизнес-модель, которая предполагает развитие сервисного направления.

— Сейчас на базе наших магазинов работают более 2000 партнёрских пунктов выдачи онлайн-заказов. Также мы предлагаем нашим покупателям финансовые сервисы, такие как рассрочка платежа на покупку и денежные займы. Услугу рассрочки мы запустили в 2009 году, за всю историю работы проекта уже более 1,4 млн клиентов воспользовались этим сервисом. Услуга рассрочки особенно востребована в кризис, так как позволяет людям приобретать товары для повседневных нужд без ущерба для семейного бюджета. Таким образом, рассрочка выполняет социальную функцию и является одним из инструментов поддержки населения в непростой экономической ситуации, — говорит Антон Титов.

Глава компании констатирует, что распространение коронавирусной инфекции, введенные ограничительные меры и ухудшение экономической ситуации, безусловно, сказываются на деятельности компании.

— Однако мы делаем все, чтобы минимизировать риски для бизнеса и сгладить негативный эффект. Мы продолжаем двигаться в рамках обновленной стратегии — развиваем онлайн-канал, наращиваем сотрудничество со сторонними маркетплейсами, модернизируем розницу, увеличиваем число партнеров нашей онлайн-платформы, развиваем дополнительные услуги для наших клиентов. Как только экономика страны вернется к нормальному режиму функционирования, мы будем усиливать работу по всем ключевым направлениям, — резюмирует Антон Титов.

Фото: пресс-служба компании