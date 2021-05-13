Банкротство физических лиц: как не ошибиться в выборе компании

Кто может рассчитывать на то, чтобы объявить себя банкротом?

Гражданин имеет право инициировать процедуру банкротства, если общая сумма долга пред банковскими организациями и частными лицами достигла 500 тыс. рублей. Однако, необязательно дожидаться фатальных последствий и того момента, когда кредиторы сами пойдут в наступление. Банкротство физических лиц — совершенно законная процедура, предусмотренная нормативными актами Российской Федерации. Более того, это единственный способ выйти из щекотливой ситуации с гордо поднятой головой.

Пройдя через процедуру банкротства, человек получает возможность:

Избавиться от общения с коллекторскими агентствами. Добиться снятия судебными приставами всех ограничений. Прекращения исполнения вынесенных ранее решений. Списания суммы долговых обязательств в полном объёме.

После подачи заявления и пакета документов, подтверждающих наличие долга и объективных причин невозможности его погасить, суд выносит решение о банкротстве физического лица. При этом факт банкротства никак не отражается на соблюдении конституционных прав человека. Как и прежде субъект вправе взять кредит или выехать на отдых за границу.

Можно ли самостоятельно запустить процедуру банкротства?

Каждый гражданин имееь право самостоятельно инициировать процесс и добиться положительного результата. Для этого необходимо:

написать заявление для подачи в Арбитражный суд;

собрать полный пакет требуемой документации;

найти организацию арбитражных управляющих;

подать заявление и документы в Арбитражный суд;

дождаться рассмотрения заявления и вынесения решения.

Для человека, знакомого с юриспруденцией, такая работа не доставит особых затруднений. Тогда как гражданам, несведущими в подобных вопросах, придётся непросто. Чего только стоит сбор документации и правильное заполнение заявления. Проще и удобнее найти надёжную компанию и доверить ей выполнение такого ответственного дела.

Как правильно выбрать компанию?

В наше время на рынке юридических услуг действует большое количество фирм, которые априори не в состоянии предоставить качественное обслуживание. Поэтому при подборе организации важно:

пообщаться напрямую с юристом;

изучить отзывы о завершённых делах;

проверить кандидатуры управляющих;

выяснить стоимость полного пакета услуг.

Сотрудничать лучше с теми организациями, которые специализируются на делах о банкротстве, имеют большой опыт в этой области и могут осуществить юридическое сопровождение процедуры от начала и до её завершения. Осмотрительность в подборе компании — залог спокойствия в будущем.

Куда обратиться для получения квалифицированной юридической помощи?

Наше агентство эффективно и качественно решает проблемы своих клиентов. Организация предоставляет сопровождение процедуры с момента инициации и до вынесения решения. Мы предлагаем:

бесплатные консультации;

полный инструктаж клиента;

рассрочку платежей на год;

арбитражного управляющего;

списание всей суммы долга.

Только у нас в договоре прописываются юридические гарантии получения конечного результата. Мы добиваемся полного списания долгов, а не только признания факта банкротства физического лица.