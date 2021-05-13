Уголовное наказание грозит поджигателю из Мошковского района, по вине которого уничтожено 100 домов

По факту поджога, в результате которого пострадало имущество граждан, в отношении жителя Мошковского района возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). В соответствии с уголовным законодательством нарушителю грозит материальная ответственность.

— В результате противоправных действий гражданина огнем было уничтожено около 100 дачных домов с имуществом. Общий ущерб составил 31 млн 628 тыс. рублей. В суд с обвинительным заключением дело гражданина было направлено 26 апреля текущего года, — сообщила пресс-служба областного правительства.

Действие особого противопожарного режима в Новосибирской области продлено по 23 мая.