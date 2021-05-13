Швейцарские эскалаторы привезли на станцию метро «Спортивная»

— Эскалаторы будут установлены на одном из четырёх спусков. В течение лета поступят еще девять подъемников, ими оборудуют оставшиеся три спуска. В сентябре приступят к отладке и обкатке оборудования, к концу года эскалаторы будут готовы к эксплуатации. Таким образом, работы на станции продвигаются по графику, отставания от намеченного плана нет, — отметил мэр Анатолий Локоть. — В ближайшее время мы ждем очередной транш из областного бюджета, сбоя финансирования нет, средств достаточно, чтобы своевременно расплачиваться и за оборудование, и за проведенные работы.

По словам исполнительного директора компании-подрядчика СК «Градопроект» Сергея Арапова, на монтаж одного эскалатора уходит в среднем 12 дней. Следующая партия подъёмного оборудования поступит 20 мая — на месяц раньше ожидаемого срока.

На станции «Спортивная» будут установлены автоматические раздвижные двери, отделяющие платформу от электропоездов. Они будут открываться одновременно с дверями прибывшего поезда. Такое решение обеспечит безопасность пассажиров и позволит сохранить тепло на станции в холодное время года.

По информации пресс-службы мэрии города, станцию метро планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2022 года. Стоимость объекта — 2,6 млрд рублей. Ее строительство ведется в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году.