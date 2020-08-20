«Баннерные» войны развернулись в районах Новосибирска

Ленинский район: драки, зачистки и угрозы

Сразу на территории нескольких районов Новосибирска отмечаются факты порчи агитпродукции ряда кандидатов. В частности, как уже сообщалось, о фактах порчи своих баннеров со стороны оппонентов сообщали кандидаты от КПРФ в Ленинском районе.

При этом, по словам кандидатов-коммунистов, некоторые оппоненты представляются как «люди из окружения действующего депутата заксобрания от «Единой России» Олега Сметанина».

— Представляющиеся помощниками Сметанина, говорят, что это «их территория», — приводит сайт реготделения КПРФ слова кандидата по округу №30, главврача Ассоциации экспертов «Сибирский центр оздоровительного питания» Якова Новоселова. — Мне хотелось бы верить, что Сметанин не может опускаться до таких методов. У меня нет доказательств, что это действительно его помощники, знаю только, что представляются они именно так.

Заельцовский район: война денег и адмресурса

О недобросовестных методах со стороны оппонентов заявляют и в Заельцовском отделении КПРФ. В частности, в реготделении КПРФ сообщают о пропаже агитбаннеров депутата заксобрания, советника мэра Андрея Жирнова и депутата горсовета, директора МУП «Горфонтан» Валерия Науменко на улице Дачной. Как сообщает сайт обкома партии со ссылкой на слова потерпевших, это «дело рук команды основного оппонента Жирнова — председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова».

— Очень хорошо проявляется то, кем является наш соперник, что позволяет себе и своей команде заниматься такими бандитскими действиями в духе его любимых лихих 90-х, — говорит Жирнов. — Он думает, раз у него много денег, то и сила на его стороне, он может всех купить, кого-то запугать.

Однако, по мнению источника редакции в околополитических кругах, представителям КПРФ не привыкать использовать как аргумент против собственных оппонентов информацию не только о порче своих баннеров, но и о нападении на кандидатов и представителей штаба. Собеседник вспоминает, что во время избирательной кампании в середине нулевых в СМИ появилась информация о том, как неизвестные напали на одного из кандидатов партии и вырезали у него на лице нецензурное слово.

— Возле предвыборного штаба четверо неизвестных затолкали кандидата от КПРФ в иномарку, отвезли в Кировский район, где и выбросили из машины, предварительно нанеся ему на лицо татуировки, — сообщал в 2006 году сайт обкома КПРФ. — Уже оттуда пострадавший кандидат сумел самостоятельно добраться до милиции.

Эта информация вызывает сомнения у источника редакции.

— Я видел его спустя совсем немного времени, — говорит источник. — На лице — ни шрама, ни следов пластики, ни следов сведенной татуировки.

В свою очередь, Илья Поляков заявляет о непричастности своего штаба к порче баннеров команды КПРФ, об этом он сообщил в комментарии редакции. По словам Полякова и в отношении его агитпродукции, и агитпродукции его соратников тоже зафиксированы факты вандализма.

— Мои рекламные щиты вторую неделю обливают краской, — рассказывает Поляков. — Баннер моей соратницы по «Лиге эффективности» Екатерины Шалимовой украли из «Стрижей». На этой неделе вандалы испортили стенд с планами по реконструкции Сквера железнодорожников, разработанный по нашей с Игорем Украинцевым (Лидер реготделения партии «Зеленые». — Ред.) инициативе. Не исключаю, что история с заменой баннера, о которой шумят соперники, это провокация, чтобы навести тень на плетень. Кому-то из конкурентов явно не хватает аргументов для честной, цивилизованной борьбы, поэтому в ход идет вандализм. К счастью, заельцовцы уже научены многими кампаниями, понимают, что к чему, на чьей стороне правда в действительности.

Стоит отметить, что «баннерные войны» — это далеко не первый эпизод противостояния штаба Полякова с КПРФ, максимально представленной в районе фигурами, приближенными к мэрии Новосибирска. Помимо упомянутого Жирнова, здесь в качестве кандидатов выступает еще один советник мэра, депутат горсовета Иван Конобеев, сын главы Центрального округа Вадим Канунников и заместитель мэра Артем Скатов.

Выборы депутатов заксобрания и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Фото из Инстаграмма Ильи Полякова