Монеты из драгоценных металлов в Банке Акцепт!

Вы можете выбрать монету любой представленной тематики:

· произведения известных художников и скульпторов;

· религия (с изображениями ликов святых и икон);

· монеты-символы (к свадьбе, на счастье и т.п.).

Каждая монета имеет идентификационный сертификат, специальную упаковку или подарочный футляр. Монеты Вы можете приобрести или заказать в офисах Банка Акцепт. Обращаем Ваше внимание на то, что для покупки монет необходимо иметь при себе паспорт.

Актуальную информацию о наличии и стоимости монет Вы можете уточнить по тел.: 8-800-100-27-37, а также в офисах и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»: ул. Советская, 14 пл. Маркса, 7 пр. Дзержинского, 14/3 ул. Б. Хмельницкого, 60/2 ул. Титова, 31 мкрн Горский, 60 ул. Героев Труда, 18/2 Краснообск, ул. Центральная, 2«б» Бердск, ул. Островского, 53/1 Искитим, ул. Комсомольская, 19«б» Куйбышев, ул. Папшева, 4 тел. 8-800-100-27-37

Фото предоставлено АО «Банк Акцепт»