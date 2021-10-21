Банные инвесторы получат бонусом земельные участки

В мэрии ищут потенциальных инвесторов, готовых взяться за оставшиеся в структуре банного хозяйства «Сибирячка» 6 муниципальных бань, чтобы довести их до нормативного состояния и развивать бизнес по оказанию помывочных услуг. Муниципалитет в настоящее время эту задачу финансово не вытягивает. Состояние зданий большинства бань становится небезопасным для посетителей, а ремонт обойдется в сумму порядка 289,8 млн рублей. Их нет ни в муниципальном предприятии «Банное хозяйство «Сибирячка», ни в городском бюджете. Более того, в 2021 году из-за официальных коронавирусных ограничений доходы бань значительно сократились, и сами бани попали в категорию отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. В результате на их содержание пришлось изыскивать дополнительные бюджетные средства.

— Да, внешний вид зданий поддерживается неплохо, — рассказывает о текущем состоянии бань начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. — Но за этим фасадом скрываются изношенные конструкции, арматура, которые «ограниченно работоспособны». Это предварительная экспертиза. Когда «Сандуны» после заключения концессионного соглашения начали делать настоящую оценку, они увидели, что там, где заложено 20 см перекрытия в 1936 году, ремонт пола производился следующим образом: не снимали старый слой, а накладывали новый, получался «пирог» в 60-70 см. Несущая способность арматуры и перекрытий не может это удержать. Эти бани просто опасны для жизни посетителей при такой эксплуатации, как сегодня.

Как рассказал Виталий Витухин, учреждения предполагается передать частнику не в рамках концессии, а по инвестиционному договору. Одним из его условий станет предоставление «двух штук в одни руки». В довесок к более или менее перспективному заведению инвестор получит фактически безнадежное, однако расположенное на «подающем надежды» земельном участке. В качестве таких бань-аутсайдеров с точки зрения проходимости народа, интереса к ним граждан и условного финансового результата (благодаря муниципальным субсидиям) в мэрии называют баню «Бодрость» в Первомайском районе, баню №26 на ул. Чекалина в Калининском районе и №22 в микрорайоне ОбьГЭС Советского района. В качестве позитивных пар к ним оценивают №36 на ул. Петропавловской, №7 на ул. Гурьевской и «позитивную с натяжкой» баню №3 на ул. Беловежской.

— Несколько бань — на участках, которые могут привлечь инвесторов, — сообщает Витухин. — Изначально рассматривали отработанный вариант концессионных соглашений, но мы поняли, что не найти такого сумасшедшего концессионера, готового вкладываться в чужое имущество на 289 млн, которое не останется в наследство его детям — это надо быть оголтелым любителем бани. За эти деньги можно купить 3-4 современных здания под бани. Поэтому мы приняли решение идти только через инвестдоговоры. Мы консультировались не только с новосибирскими представителями этой сферы: да, инвестор придет, концессионер — нет. Поэтому — только парами: «позитивная» баня + «негативная».

При этом, как заверяет начальник департамента, данные земельные участки инвестор, получив в аренду, сможет использовать исключительно для банного дела.

— Муниципалитет будет требовать возврата в казну той площади, которой владеет сегодня: если площадь бани 1 тысяча кв. м, то после 3 лет работы от инвестора должно поступить новое имущество не меньшей площади, — поясняет начальник департамента. — Не 30-х или 40-х годов имущество, а реконструированное либо отстроенное заново. Если участок позволяет больший объем, то инвестор может строить на этом участке то количество квадратных метров, которое позволяют нормы. Это имущество переходит в собственность инвестора, а участок остается у муниципалитета. В некоторых репортажах звучит: «Знаем мы мэрию и Витухина, построят там жилье». Бани не могут находиться в жилом здании, здесь не может возникнуть жилье никоим образом. Только бани.

С половиной персонала предстоит распрощаться

В связи с реформированием банного хозяйства 29 октября предстоит сокращение его штатной численности с 97 до 42 человек. Как поясняют в мэрии, это обязательная процедура для дальнейшей передачи бань по инвестдоговорам.

— Бани продолжают работать до апреля в несколько усеченном формате — 2 дня в неделю, — сообщает Витухин. — Мы оставим 42 сотрудника, перед которыми выполним все финансовые обязательства, положенные по закону как сокращаемым. А потом с ними заключим срочные договоры до апреля, чтобы повторно не проходить процедуру сокращения, которая необходима в любом случае. Так мы до апреля обеспечим работу бань и помывку горожан.

В мэрии признают, что минимум 45 человек окажутся за бортом.

Во что станет помыться

Что касается цены вопроса посещения бани, то, как следует из слов Витухина, для льготников еще возможно предусмотреть билет по сниженной цене по определенным дням.

— Все договоры (По льготникам. — Ред.) заключаются на 4 и более дня в неделю с 10 до 17 часов, — сообщают в мэрии. — Цена для льготных категорий граждан обязана быть соблюдена. То, что сейчас мы видим в некоторых публикациях, что мы об этом не заботимся — это неправда.

А вот остальным категориям граждан мыться и париться придется уже по коммерческой стоимости. Стоит напомнить, что в период нахождения бань на балансе муниципалитета «Сибирячка» получала из городского бюджета субсидию в размере 33 млн рублей в год, покрывающую разницу между себестоимостью человекочаса в размере более 300 рублей и ценой билета в 115 рублей для льготников и 230 рублей для всех остальных.

В мэрии не скрывают, что для нельготников помывка теперь будет обходиться минимум в 400 рублей, в зависимости от времени суток.

— Я бы очень хотел сказать, что договоримся с инвесторами, но нет такого рычага, чтобы принудить принимать нельготных граждан по льготным ценам, — поясняет Витухин, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54. — Для любого инвестора это в первую очередь коммерческий проект. Они, скрипя зубами, соглашаются на социальную цену для льготников. Если бы мы увеличили цену и мыли всех по рыночной цене, то у бюджета были бы средства на ремонт бань и поддержание их в нормальном состоянии. Если откроем рубрику «Общественные бани» в 2ГИС, позвоним в любую из них, то днем цена будет примерно 400 рублей, а после 19 часов — 800 рублей за час. Думаю, что и наши бани для обычной категории граждан ждет та же ценовая политика.

По информации мэрии Новосибирска, изначально в ведении БХ «Сибирячка» находились 12 бань. В 2011-м ушла в концессию первая баня №24 на ул. Объединения. Затем в 2013 году по инвестиционному договору — «Федоровские бани», в 2015 году в концессию — «Сандуны».