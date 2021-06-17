Барабинская ТЭЦ СГК в Куйбышеве завершает ремонт котлоагрегата

СГК вложила в ремонт агрегата 10 млн рублей. Это один из двух крупных ремонтных проектов, запланированных на Барабинской ТЭЦ в 2021 году.

Барабинская ТЭЦ, снабжающая теплом город Куйбышев Новосибирской области, 30 июня завершит ремонт котла №4 производительностью 170 тонн пара в час с температурой 510 градусов. Он обеспечивает 1/5 тепловой мощности всей станции. В последний раз капитальный ремонт агрегата проводили 5 лет назад.

Специалисты станции ведут ремонт котла с апреля этого года.

Общие вложения в ремонт котла составят 10 млн рублей.

Ожидаемый эффект от ремонта — рост КПД котлоагрегата и снижение годового объема сжигаемого топлива. Конкретные показатели будут определены после испытания котла. Как правило, рост эффективности агрегата позволяет значительно уменьшить объем сжигаемого топлива и, соответственно, снизить выбросы.

В целом в ремонтную кампанию на Барабинской ТЭЦ СГК планирует вложить в этом году 193 млн рублей — почти на 13 млн рублей больше, чем в 2020 году.

В сентябре — октябре этого года специалисты компании «Сибирьэнергоремонт», специализированного подразделения СГК, отремонтируют еще один котел на станции — №1. Стоимость проекта составит почти 13 млн рублей.

Кроме того, в числе наиболее значимых работ на Барабинской ТЭЦ в текущем году — ремонт дымовой трубы №2 на сумму 2 млн рублей. Специалисты проведут его в период с 1 июля по 30 сентября.

Всего в 2021 году СГК вложит в ремонтную программу на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве 2,7 млрд рублей (с НДС). В ремонтную программу включены 18 единиц основного оборудования ТЭЦ, в том числе 4 котлоагрегата, 7 турбоагрегатов, 7 турбогенераторов.