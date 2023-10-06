Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки мигрантов под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело по факту противоправного поведения мигрантов в отношении жителей Новосибирской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.

— В СМИ получила распространение информация о том, что в селе Толмачево Новосибирского района мигранты, являющиеся сотрудниками одного из складов, регулярно устраивают конфликты, драки с жителями региона по незначительным поводам. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Результаты расследования уголовного дела будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что драка с участием нескольких десятков мигрантов произошла в селе Толмачево, на складе «Ярче». Видеозапись потасовки опубликовали очевидцы в одном из пабликов в соцсети. По словам автора, мигранты регулярно устраивают драки и конфликты.

Ранее редакция сообщала, что в селе Толмачево проверили мигрантов, работающих на складах в Новосибирске.