В селе Толмачево проверили мигрантов, работающих на складах в Новосибирске

В селе Толмачево Новосибирской области провели проверку складского комплекса продовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

— Были выявлены и привлечены к административной ответственности 17 иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность на проверяемом объекте без разрешительных документов (патентов), — говорится в сообщении.

Двое из привлеченных находились на территории России незаконно. В связи с этим было принято решение о их выдворении с территории России в принудительном контролируемом порядке.

Также 9 граждан были привлечены за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет. А еще в отношении 9 человек приняты решения о неразрешении въезда на территорию страны.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция взбодрила мигрантов в Новосибирске.