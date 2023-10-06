Боимся за детей: жители поселка в Новосибирской области опасаются вышедшего из тюрьмы педофила

В Новосибирской области в селе Чистоозёрном из тюрьмы вернулся 52-летний Александр К. В 2003 году он был осужден за изнасилование и убийство 8-летней девочки в селе Журавка. Сообщение об этом распространилось в соцсети ВКонтакте.

Прошло 20 лет, но местные жители до сих пор с содроганием вспоминают те ужасные события. Тогда Александр, подкараулив девочку, затащил ее в здание старой заброшенной школы. Там он ее изнасиловал, а затем задушил, так как хотел скрыть преступление. Вещи жертвы выбросил на свалку.

Родители ждали дочь домой, а когда не дождались сразу стали искать. Нашли быстро. От увиденного отца девочки парализовало. Он так и не оправился от удара.

Сейчас в местных пабликах жители начали активно обсуждать прибытие Александра. Люди боятся за своих детей. Поэтому начали следить за ним, а для этого создали группу в мессенджере.

– Ему терять уже больше нечего в свои 50+ с такой биографией, конечно, он ищет новую жертву. – Он же сказал, я на свободу ненадолго только повидать мать. – Берегите себя и своих близких, скоро должно что-то случится, ― пишут обеспокоенные люди в чате.

Источник редакции в Чистоозёрном районе сообщает, что Александр сейчас вообще не выходит из дома. Его несколько раз в день навещают правоохранительные органы.

Ранее редакция сообщала о том, что появилось видео с места преступления под Новосибирском, где школьница порезала одноклассницу.