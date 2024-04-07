Бастрыкин затребовал доклад о деле девушки, пропавшей после посещения клуба в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о пропавшей после посещения ночного клуба девушки в Новосибирске.

Обращение с просьбой разобраться в деле поступило от знакомой семьи. В нем говорится, что девушка пропала в 2003 году, но до настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены.

— По данному факту было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому в последующем приостановлено,— говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятого процессуального решения.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин отреагировал на жалобу на мигрантов, устроивших свалку в Новосибирске. Иностранцы, торгующие фруктами завалили отходами и мусором участок в Ленинском районе города.