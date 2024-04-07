Бастрыкин затребовал доклад о деле девушки, пропавшей после посещения клуба в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о пропавшей после посещения ночного клуба девушки в Новосибирске.
Обращение с просьбой разобраться в деле поступило от знакомой семьи. В нем говорится, что девушка пропала в 2003 году, но до настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены.
— По данному факту было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому в последующем приостановлено,— говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятого процессуального решения.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин отреагировал на жалобу на мигрантов, устроивших свалку в Новосибирске. Иностранцы, торгующие фруктами завалили отходами и мусором участок в Ленинском районе города.
Источник фото : sledcom.ru, автор- пресс-служба
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