Бастрыкин отреагировал на жалобу на мигрантов, устроивших свалку в Новосибирске

Жители Новосибирска пожаловались главному следователю России на мигрантов, устроивших на улице Планировочной стихийную свалку. Продавцы фруктов и овощей складируют возле своего торгового павильона пропавшие продукты и разный хлам.
Жители ближайших домов вынуждены вдыхать гнилостные «ароматы», спотыкаться о мусор и любоваться крысами, которые здесь «прописались».
Многократные обращения сибиряков в администрацию города остались без ответа.
Следственный комитет Новосибирска начал проверку.
— Председатель СК РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СК региона представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — сообщили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин поручил провести расследование после сообщений о радикальных высказываниях мигранта-мясника в Новосибирске.
Источник фото: freepik.com/автор frimufilms
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