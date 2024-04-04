Бастрыкин отреагировал на жалобу на мигрантов, устроивших свалку в Новосибирске

Жители Новосибирска пожаловались главному следователю России на мигрантов, устроивших на улице Планировочной стихийную свалку. Продавцы фруктов и овощей складируют возле своего торгового павильона пропавшие продукты и разный хлам.

Жители ближайших домов вынуждены вдыхать гнилостные «ароматы», спотыкаться о мусор и любоваться крысами, которые здесь «прописались».

Многократные обращения сибиряков в администрацию города остались без ответа.

Следственный комитет Новосибирска начал проверку.

— Председатель СК РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СК региона представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин поручил провести расследование после сообщений о радикальных высказываниях мигранта-мясника в Новосибирске.