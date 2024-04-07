Пожарные эвакуировали 6 жителей многоэтажки в Новосибирске

Утром 7 апреля в 9-этажном доме по ул. Тернистая в Первомайском районе Новосибирска загорелись отходы в мусоросборной камере на 1 этаже. В результате пожара, подъезд заволокло плотным дымом.

Пожарные проверили все квартиры на наличие людей и при помощи спасательных устройств эвакуировали 6 жильцов подъезда.

Пожар на площади 5 кв. метров был потушен в течение 10 минут, после этого спасатели провели дымоудаление.

Ранее редакция сообщала, что в городе Искитиме Новосибирской области пожарные спасли 7 человек из горящего дома. Одного жильца спасатели эвакуировали из окна по трехколенной лестнице, еще 6 человек при помощи спасустройств вывели на улицу по лестничным маршам.