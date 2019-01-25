«БелАЗ» будет использовать в производстве литий-ионные батареи из Новосибирска

Меморандум о сотрудничестве ОАО «БелАЗ» с ООО «Лиотех-Инновации» подписан 24 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Стороны договорились о проведении работ по созданию продукции «БелАЗ» с использованием литий-ионных аккумуляторных батарей в конструкции электрических приводов. Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договоренность об использовании, в режиме опытной эксплуатации, аэродромной техники «БелАЗ»

Отмечается, что ранее, 23 января, белорусское предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с новосибирской компанией «Сибэлектропривод» по освоению новых узлов для большегрузной техники. В последнее десятилетие основной объём выпуска ООО «Сибэлектропривод» составляет продукция для карьерного автотранспорта большой грузоподъёмности. Масштабы сотрудничества предприятий растут с каждым годом: если в 2015 году в Белоруссию было поставлено продукции на сумму более 380 млн рублей, то в 2018 году «Сибэлектропривод» поставил продукцию предприятию «БелАЗ» на сумму около 2 млрд руб.

По условиям достигнутых договоренностей, предприятия развивают производственно-технологическую кооперацию в рамках совместного проекта по созданию тягового электропривода, состоящего из силового преобразователя, тяговых асинхронных двигателей и генератора для автосамосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 90 тонн. В настоящее время изготовлены опытные образцы. Готовятся стендовые испытания, после которых сторонами планируется провести ходовые испытания на самосвалах, укомплектованных данным оборудованием.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области