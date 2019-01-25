В Чановском районе запущены очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в курортном посёлке Озеро-Карачи Чановского района велось в рамках реализуемого правительством Новосибирской области инвестиционного проекта «Озерный кластер – кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, строительство инфраструктурного объекта Озёрного кластера в сфере ЖКХ велось с привлечением средств федерального бюджета.

— Всего на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод к. п. Озеро-Карачи было направлено 132,8 млн рублей. Реализация данного проекта решает важные инфраструктурные и экологические задачи для развития санаторно-курортного комплекса, а также для 3 тысяч населения, проживающего в поселках Новояркуль и Озеро Карачи, — отметил он.

В пресс-службе правительства региона напомнили, что в Новосибирской области в 2018-2019 годах на реализацию программ по обеспечению жителей региона чистой водой из бюджетов разных уровней в целом планируется направить порядка 2 млрд рублей. Более 1 млрд рублей уже направлено на реализацию отраслевых программ в 2018 году, ещё 912,3 млн рублей, в том числе 795,5 млн рублей из средств областного бюджета, 116,8 млн рублей из федерального бюджета планируется направить на обеспечение жителей Новосибирской области чистой питьевой водой в 2019 году.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области