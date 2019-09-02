Междисциплинарный центр планируют дополнить башней сбрасывания

— За последний год в концепции Междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, который реализуется в рамках программы «Академгородок 2.0» произошли изменения. В нее добавилась башня сбрасывания, — сообщил во время пресс-тура директор Института теплофизики им С.С. Кутателадзе СО РАН Дмитрий Маркович.

— В Европейском космическом агентстве (ESA) в Бремене есть башня сбрасывания. После того как запущенная в ней капсула с оборудованием начинает падать внутри нее, в течение 9 секунд формируются условия невесомости. Современная башня может дать около 10 секунд, — поясняет Кабов.

Заведующий лабораторией интенсификации процессов теплообмена ИТ СО РАН Олег Кабов пояснил, что башня сбрасывания — это здание высотой около 200 метров. В нем расположен металлический цилиндр, из которого откачивается газ. Внутри любого тела, двигающегося по цилиндру под воздействием гравитации, будут осуществляться условия невесомости.

Он подчеркивает, что этот вариант тестирования экспериментального оборудования, технологий и материалов в условиях, идентичных космическим, более экономичен, чем на параболических полетах. За 15 лет сотрудничества с Европейским космическим агентством институт участвовал в 10 таких полетах, они довольно дорогостоящи. Каждый длился 3 дня, в течении которых специальный самолет совершал более 30 параболических маневров, в результате в кабине в течение 20-22 секунд создавались условия невесомости.

— Недостаток этого полета в том, что в нем задействованы люди, а также в том, что он совершается всего несколько раз в год, — говорит Олег Кабов. — ИТ СО РАН также принимает участие в подготовке 8 экспериментов на Международной космической станции. Один уже начал осуществляться: 26 июля космический корабль SX-18 поднял с космодрома в США на мысе Канаверал наш аппарат весом 45 кг. Сейчас он там проходит тестирование, эксперименты могут начаться в ближайшие недели. Но участие в таких экспериментах очень дорогое, также здесь серьезные ограничения по весу и используемой мощности.

На башне сбрасывания ученые смогут проводить несколько экспериментов в день, причем вес оборудования может составлять около 200-300 кг, а мощности жестко не лимитированы. Этого достаточно, чтобы проводить очень широкий круг исследований.

— В России такой башни, где можно было бы проводить открытые исследования, нет. Есть башни не очень высокие и закрытого использования, к которым нет доступа Академии наук РФ, широкой научной общественности, куда студенты могли бы подать заявку, чтобы провести эксперимент и написать бакалаврскую, магистерскую или кандидатскую диссертацию, — перечисляет Кабов.

Собеседник Infopro54 уточнил, что сегодня ведутся расчеты стоимости этого проекта. Он также не исключил, что к его реализации может быть привлечено не только бюджетное финансирование. Проект может заинтересовать крупные космические фирмы, которые заинтересованы в его использовании.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость Междисциплинарного исследовательского комплекса составляет около 15 млрд рублей. В его создании принимают участие Институт теплофизики СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Институт гидродинамики СО РАН и Институт химической кинетики и горения СО РАН.

В бременской Башне падения — Фаллтурм — расположена лаборатория международного научного центра ZARM, осуществляющего многопрофильные экспертизы в области космической науки и техники. Высота башни — 146 метров. Она построена в 1989 году. Стоимость работ составила около 24 млн немецких марок. Проект был осуществлен при участии Федерального министерства исследований и технологий, Федерального министерства образования и науки, авиационной и аэрокосмической компании MBB ERNO, компании Krupp Atlas Elektronik и аэрокосмической компании Otto Hydraulik Bremen (OHB System), говорится в открытых источниках. Внутри башни расположена вертикальная стальная труба высотой 110 метров. Это сооружение позволяет проводить наземные эксперименты в области гравитации и невесомости. Внутри башни находится капсула диаметром 800 мм и длиной 1,6 м или 2,4 м (в зависимости от требуемого пространства для соответствующего эксперимента). Эксперименты, объясняющие свободное падение тела под действием силы тяжести, проводятся с применением катапульты, которая запускает экспериментальную капсулу до шпиля. Катапульта была введена в эксплуатацию 2 декабря 2004 года, ее стоимость составила около 4,2 млн евро. С 1990 года в бременской башне Фаллтурм ежегодно проводились около 400 экспериментов, с вводом в действие катапульты их количество значительно увеличилось. Сегодня проведение экспериментов расписано на год вперед.