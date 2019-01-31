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Белорусы заинтересовались новосибирским зерном

Регион может «спокойно поставить» на рынок республики до 100 тыс тонн зерна.
  • 31/01/2019, 17:27
wheat

— Это странно звучит, но в Белоруссии мы говорили о закупках новосибирского зерна. Я знаю, что в республике высокая урожайность, но вице-премьер страны сообщил, что есть районы Новосибирской области, где очень высокое качество зерна и поэтому они заинтересованы в его покупке, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, подводя итоги визита делегации в Белоруссию.

По словам представителя белорусского правительства, в стране создана сеть перерабатывающих мощностей и необходимо сырье для их загрузки.

Генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная компания» Александр Тепляков сообщил, что область уже работает с Белоруссией по поставке фуражного зерна и рапса. Он уточнил, что в республике группа компания «Содружество» открыла производство по переработке рапса.

— В 2018 году мы поставили в Белоруссию около 12 тыс тонн зерна. Больше заявок не было, поэтому мы работали по другим рынкам. В этом году открыли такие направления экспорта, как Пакистан, Иран, Ирак, Латвия — всего сейчас работаем с 12 странами, — говорит Тепляков. — Если будут заказы, думаю, что мы спокойно можем поставить в республику около 100 тыс тонн зерна. Больших объемов мы не боимся.

По данным собеседника InfoPro54, сегодня цены на зерно варьируются от 9 до 11 тыс руб за тонну, в зависимости от класса и качества продукции.

Фото: pixabay.com, автор- Couleur

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