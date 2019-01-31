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Ярмарка белорусских товаров переедет в «Фудсиб»

Первые «ярмарочные» поставки запланированы на осень 2019 года.
  • 31/01/2019, 17:30
Автор: Юлия Данилова
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Инвесторы «Фудсиба» готовы предоставить партнерам площадку на безвозмездной основе — для оценки потенциала.

— В ходе визита новосибирской делегации в Белоруссию наши предприниматели ставили вопрос о систематических поставках в регион белорусской продукции. Грамотно говорил Дмитрий Терешков: есть бренд «белорусская продукция» он востребован в Новосибирске и пользуется высоким спросом. В 2018 году поставки в количественных показателях несколько снизились. В силу разных причин, в том числе и в связи с санкциями, — рассказал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, в ходе визита прошли переговоры о создании в Новосибирске ярмарки белорусских товаров в рамках оптово-розничного центра «Фудсиб».

В Новосибирске открыли оптово-розничный центр за 1 млрд руб

Гендиректор ОАО «СХК», один из соучредителей «Фудсиба» Дмитрий Терешков подтвердил корреспонденту InfoPro54, что у новосибирцев большой интерес к белорусской продукции, прежде всего — продовольственной.

— Ранее ярмарки, где продавались эти товары, располагались не очень удачно: на площади Ленина, на привокзальной площади. Это создавало сложности с организацией транспортного движения, с уборкой территории и т.д. Мы на безвозмездной основе предложили белорусской стороне помещения в теплых павильонах, оснащенных холодильным и морозильным оборудованием, охраняемую теплую стоянку автомобилей, возможность торговать с автомобилей через систему кросс-доков, — перечислил он.

По словам Терешкова, в переговорах участвовали представители министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, а также «Белкоопсоюза». Предварительные условия сотрудничества были согласованы, в марте в Новосибирск приедут представители «Белкоопсоюза», чтобы на месте изучить условия размещения своей продукции.

— Сейчас в Белоруссии идет отбор поставщиков, которые заинтересованы в Новосибирске. «Фудсиб» готов предоставить им безвозмездно около полутора тысяч кв. м площади на три месяца. После этого мы планируем договориться о взаимовыгодных условиях сотрудничества, — поясняет Терешков. — По нашим расчетам, ярмарка должна открыться осенью 2019 года и в перспективе будет постоянно действующей.

Собеседник InfoPro54 уточнил, что торговая площадь «Фудсиба» сегодня составляет около 90 тысяч кв. м. Почти 80% из них находятся в аренде. На прилавках торгового центра представлена узбекская, турецкая, иранская продукция. Есть продовольственные товары местных и алтайских производителей. Клиентопоток в среднем составляет около 3000 посетителей в день.

Оптово-розничный центр «Фудсиб» открылся в ноябре 2017 года. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей. По словам Дмитрия Терешкова, центр работает в ожидаемом графике окупаемости: для коммерческой недвижимости сейчас расчетный срок окупаемости составляет 7-8 лет. Соинвесторами проекта являются агропромышленный холдинг «Узагроэкспорт» и ООО «Импульс». За образец был взят московский оптово-розничный центр «Фудсити», который называют крупнейшим в Европе.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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