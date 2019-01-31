За 2018 год таможенники Сибири выявили более 2 млн единиц контрафактной продукции

По результатам деятельности таможенных органов Сибирского таможенного управления (СТУ) в 2018 году выявлено более 2 млн единиц контрафактной продукции, предотвращён ущерб правообладателям на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

Среди контрафактных товаров, задержанных таможнями СТУ– табачная продукция, чулочно-носочные изделия, предметы спортивной одежды, обувь, игрушки и продукты питания.

Отмечается, что по итогам мероприятий, сибирскими таможенниками возбуждено 333 дела об административных правонарушениях по статьям 14.10 «Незаконное использование товарного знака», 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Кроме того, по выявленным признакам правонарушений, производство по которым отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции других государственных органов, возбуждено 322 дела об АП по статьям 14.10, 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» КоАП РФ, 29 уголовных дел по статье 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

— Особое внимание выявлению контрафактных товаров уделялось при организации работы мобильных групп, функционирующих вблизи государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан. По результатам такой работы выявлено и изъято около 800 тысяч единиц контрафактной продукции (сигареты, наушники, велозапчасти, одежда/обувь, станки, маркированные товарными знаками «OSCAR», «JBL», «GILLETTE», «SHIMANO», «JORDAN»), — отметил начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов СТУ Денис Романенко.

Фото: пресс-служба СТУ