«Белые» зарплаты новосибирцев в «коронавирусном» апреле сократились на 25,5%

Официальные зарплаты россиян в нерабочем апреле, когда в большинстве регионов действовали карантинные ограничения на работу предприятий, уменьшились на 23% по сравнению с мартом, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом уровень официально зарегистрированной безработицы вырос лишь на 1,1 процентный пункт – с 4,7% до 5,8%.

— Не имея возможности платить зарплаты, многие предприятия начали вынужденно прибегать к оптимизации расходов – переводить сотрудников на неполный день, зачастую как минимум при фактическом сохранении прежней продолжительности рабочего времени, отправлять в неоплачиваемые отпуска, урезать все надбавки сверх оклада или увольнять, — отмечают аналитики FinExpertiza.

В 42 регионах зарплаты упали на 20% и более, в 18 регионах – на четверть и более, в отдельных субъектах заработок обвалился на треть.

Отмечается, что сильнее всего зарплаты уменьшились в Удмуртии (-35,1%), Владимирской области (-34%), Пермском крае (-33,4%), Тюменской области (-32,4%), Кабардино-Балкарии (-31%), Сахалинской области (-30%), Санкт-Петербурге (-30%), Татарстане (-29,8%), Оренбургской области (-29,5%), замыкает десятку антирейтинга Москва (-28,5%). В Новосибирской области «белые» зарплаты сократились на 25,5%

Единственным регионом, где в апреле произошел рост средней зарплаты, стала Волгоградская область – исходя из данных по налоговым сборам, белый заработок увеличился на 14,9%. Кроме того, средние зарплаты за месяц практически не изменились в Калмыкии.

— Снижение зарплат за месяц сразу более чем на 20% подтверждает, что коронавирусный кризис серьезно ударил по реальной экономике и доходам людей. Вероятно, что в сегменте теневой экономики заработки упали еще более существенно. Важно понимать, что мы говорим о «средней температуре по больнице». Это означает, что если крупные предприятия смогли минимизировать секвестр зарплатного фонда, то многие отрасли малого бизнеса могли полностью лишиться выручки из-за режима карантина и обвала спроса, и им попросту не из чего было платить зарплаты. Таким образом, падение заработков в отдельных секторах могло стать критическим, а масса людей и вовсе потеряла работу, лишившись единственного источника средств к существованию, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Она уверена, что большинство людей выйдут из кризиса более бедными, чем были до его начала.

— Но что еще более критично, может усилиться имущественное расслоение: наемные сотрудники, работающие удаленно, могли сохранить свое благосостояние и сэкономить на карантине, в то время как те, кто не имел возможности работать из дома, сидели на урезанных зарплатах или вовсе без денег. От того, насколько быстро произойдет перезапуск экономики, будут зависеть не только счетные экономические показатели вроде средних зарплат, но и общий уровень социального благополучия населения и психологическое здоровье каждого отдельного человека, — уверена Елена Трубникова.

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