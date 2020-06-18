Долгострой по ул. Герцена будет достроен с участием средств господдержки из областного бюджета

Для достройки проблемных объектов в Новосибирской области действует широкий набор инструментов государственной поддержки, который позволяет индивидуально работать по каждому дому, меры для завершения строительства и ввода проблемных объектов в эксплуатацию подбираются адресно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работы по строительству многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Герцена 1/1 в г. Новосибирске возобновились благодаря применению целого комплекса мер поддержки, а также благодаря активному участию самих дольщиков во всех процессах, направленных на завершение строительства.

— Дом по улице Герцена — показательный объект для региона: здесь дольщики на завершение объекта своими силами собрали дополнительно по 5 тысяч рублей с квадратного метра, ЖСК активно занимается реализацией свободных площадей. В 2016 году, при вводе в эксплуатацию первого долгостроя в жилом комплексе по ул. Герцена, здесь был применен механизм оплаты технологического присоединения за счет бюджетных средств в размере 12 млн рублей. От построенной теплотрассы будет подключено отопление и ко второму дому. Сегодня для завершения строительства данного объекта минстроем Новосибирской области совместно с мэрией рассматривается возможность оказания мер господдержки для ликвидации дефицита, в том числе путем реализации механизма масштабных инвестиционных проектов, — прокомментировал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В региональном правительстве подчеркнули, что сегодня на объекте активно ведутся строительные работы: уже смонтирован фасад здания, обустроена крыша, выполнено остекление, ведутся внутренние отделочные работы. Дефицит средств для окончания строительства – более 30 млн рублей, которые необходимы для проведения благоустройства территории, технологического подключения к инженерным сетям и установку лифтового оборудования.

Напомним, дом по ул. Герцена 1/1 № 2, который начинал строить СМУ-3, признан долгостроем в 2016 году. В 2018 году для достройки объекта был создан ЖСК «Прибрежный». Всего в 18-этажном доме 322 квартиры, количество обманутых дольщиков – 92 человека.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области