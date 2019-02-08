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«Сиббиофарм» вложил в проект по ксантану 90 млн рублей

Проект будет реализован в рамках проекта «Академгородок 2.0».
  • 08/02/2019, 11:32
«Сиббиофарм» вложил в проект по ксантану 90 млн рублей

— Сегодня в Бердске существует крупное инновационное предприятие ООО ПО «Сиббиофарм», которое успешно реализует проект «Промбиотех» в рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Этот проект направлен на организацию импортозамещающего производства современных биотехнологических препаратов и ферментов для кормопроизводства, сельского хозяйства и промышленности, — сказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

По его словам, ООО ПО «Сиббиофарм» выступает в роли индустриального партнера и обеспечивает вывод на российский рынок наиболее востребованных ферментов в кормопроизводстве.

Проект по производству ксантана подкорректируют за счет трансфера технологий

— ООО ПО «Сиббиофарм» в период 2017-2019 годов привлекает из собственных средств 90 млн рублей. В 2016-2018 годах компанией было приобретено за счет собственных средств основное технологическое оборудование на сумму 71,2 млн рублей, проведены работы по модернизации технологий и помещений на общую сумму 86 млн рублей, — добавил Алексей Васильев.

Объем рынка ксантана в России, по данным «Промбиотех», составляет 50 тысяч тонн или 7 млрд рублей в год, 100% продукции для буровых работ импортируется из США, Китая и Австрии. Объем потребления модифицированных крахмалов в России — 100 тысяч тон в год, 85% импортируется из Китая и стран Европы.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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