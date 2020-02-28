Волейбольный центр «перезапустит» большой городской район

Хотя ролевой доминантой здания является волейбол, вариативность его ролей продумана, как отметил Травников, до отметки «универсальность»:

— Здесь можно будет проводить соревнования по различным видам спорта. Не только по игровым, но и соревнования по боксу, по борьбе. Можно будет проводить различные массовые мероприятия, концерты, выставки, форумы. Планировочные решения комплекса это позволяют: большой зал трансформируемый, есть выдвижные трибуны, есть возможность выставлять партер. Тут 5,5 тысяч мест — объектов подобной вместимости в Новосибирске сейчас нет. И спрос на такое количество зрителей очень высокий.

Бюджетную динамику проекта губернатор назвал положительной.

— В прошлом году, после того принятия решение о том, что в Новосибирске пройдут игры Чемпионата мира, появились дополнительные требования, связанные с безопасностью, с антитеррористической защищенностью, — вспоминает Травников. — Пришлось корректировать проект под эти требования. Понятно, что потребовались дополнительные вложения и в осветительную технику, в оборудование для телетрансляций. Стоимость строительства увеличилась в прошлом году именно по этим причинам. С ноября и по сей день нам удалось решить все вопросы финансирования, в прошлом году из федерального бюджета были дополнительно выделены 530 млн, чтобы компенсировать те дополнительные расходы, которые появились в связи с чемпионатом.

Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО ПКФ «Агросервис», суммарное число субподрядчиков — три десятка.

— Скорость работ очень высокая, — подчеркнул губернатор. — К тому же мы привыкли, что строители всегда готовы к подвигу в последний месяц. На финальных этапах определяющий фактор — это поставка оборудования. Впрочем, сейчас по этой части динамика хорошая — уже смонтированы кондиционеры, доставлено и готово к монтажу световое и звуковое оборудование. Мы обсудили с генеральным подрядчиком финальную динамику, никаких задержек с поставками остального оборудования не ожидается. Ну, разве что случится какой-то форс-мажор. Пока же даже коронавирус в Европе в виде такого стоп-фактора не рассматривается. Словом, есть уверенность, что этим летом комплекс будет введен в эксплуатацию.

Достраивающийся комплекс должен стать драйвером для территории, нуждающейся в форсированной и масштабной реурбанизации. Причем конкретно для этого пространства вторичная урбанизация — это не замена одной городской среды другой городской средой, более эстетичной, более плотной и технически развитой, а «прокачка» до мегаполисного уровня фактически сельского пространства, в данный момент очень аморфного и архаичного.

— В центре Новосибирска это единственный столь запущенный район, — резюмировал Андрей Травников. — Самый большой по площадям из неосвоенных. А осваиваться он будет динамично и масштабно. Будет облагорожено озеро. Часть его береговой территории благоустроена уже сейчас — в ходе строительства волейбольного центра. Остальной береговой контур будет благоустраиваться в рамках других проектов. Здесь появится гостиница, кроме того, новые идеи по освоению были оглашены сейчас, на этом совещании. Например, мне презентовали замысел создания тут еще одного спортивного комплекса, предназначенного для большого тенниса и пляжного волейбола. Также представили проект рекреационной зоны на берегу озера. И, конечно же, после появления таких объектов спортивной и рекреационной инфраструктуры эта территория станет привлекательна для инвесторов. Мы уверены, что буквально в ближайшие годы здесь развернётся активное жилищное строительство. И, по сути, весь этот район будет готов к приему игр Чемпионата мира по волейболу в 2022 году в принципиально новом облике и инфраструктурном тонусе.

Фото автора