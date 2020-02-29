Списочный состав работников организаций Новосибирской области превышает 622 тысяч человек

По состоянию на 31 декабря 2019 года численность списочного состава работников организаций составила 622,1 тыс. человек, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в IV квартале 2019 года в режиме неполного рабочего времени по различным причинам работали 27,6 тыс. человек (это 4,4% от численности работников списочного состава обследованных организаций). В простое по различным причинам находились 0,7 тыс. человек.

— В течение IV квартала 2019 года из постоянного состава работников обследованных предприятий и организаций выбыло 45,3 тыс. человек, в том числе 0,7 тыс. человек – в связи с сокращением численности. За этот же период было принято на работу 44,2 тыс. человек, в том числе 2 тыс. человек – на дополнительно введенные рабочие места, — рассказали в Новосибирскстате.

Отмечается, что предприятия и организации на конец декабря имели 14,4 тыс. вакантных рабочих мест, в то же время 0,6 тыс. человек намечено к высвобождению в I квартале 2020 года.

Исследование показало, что в общей численности организаций численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составила 14,7 тыс. человек, от 1,5 до 3 лет – 11,3 тыс. человек.

В отчетном квартале 2,1 тыс. человек привлекалось к работе вахтовым методом.

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