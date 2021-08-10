Бердск: отказано в регистрации 24 самовыдвиженцам из 28

Территориальная комиссия Бердска подвела итоги регистрации кандидатов в депутаты местного городского совета. Как сообщает председатель комиссии Наталья Фокина, из общего числа выдвинувшихся кандидатов отказ в регистрации получили 28, из них 24 — самовыдвиженцы.

Примечательно, что ровно половину уже самовыдвиженцев-«отказников» (12 человек) составляют кандидаты неформального избирательного объединения — коалиции «Бердск 2021», образовавшейся на основе коалиции «Новосибирск 2020». Четверо депутатов коалиции избраны и в настоящее время работают в горсовете Новосибирска.

Что касается бердских «отказников»-коалиционеров, то поводом для отказа большинству из них в регистрации, как сообщалось ранее, стали письма Минюста, в которых сообщалось об участии кандидатов в работе организаций, запрещенных в РФ решением суда, а также в несогласованных массовых мероприятиях — акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, такие «письма счастья» избирком получил по душу Ольги Нечаевой, Кирилла Левченко, Сергея Косова, Вячеслава Якименко, Тимура Ханова, Михаила Рязанцева, Даниила Маркелова.

— В нарушение Конституции и закона избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в горсовет Бердска, — сообщают коалиционеры на своей странице в соцсети. — На основании писем Минюста, каждое следующее из которых бредовее предыдущего.

Некоторые из получивших отказ, по информации коалиции, — Сергей Косов, Вячеслав Якименко, Ольга Нечаева, Илья Пуховский, Кирилл Левченко, Тимур Ханов, Михаил Рязанцев — намерены обжаловать решение избиркома в суде.

По информации территориальной избирательной комиссии Бердска, на выборы депутатов горсовета выдвигался 221 человек, в том числе самовыдвижением — 87. Политическими партиями были выдвинуты 134 кандидата. От «Единой России» — 27, от ЛДПР — 26, КПРФ — 20, «Справедливой России» — 25 человек. По 5 кандидатов — от «Партии пенсионеров» и «Зеленых». 15 кандидатов — от партии «Новые люди». 11 человек зарегистрированы от партии «Родина». Всего зарегистрированы 185 кандидатов, среди них 48 женщин и 137 мужчин. Из общего числа кандидатов 67 человек имеют высшее образование, у 14 кандидатов — среднее образование. 104 кандидата свое образование не указали.

Выборы депутатов горсовета Бердска должны состояться с 17 по 19 сентября 2021 года.