Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

Правительство Новосибирской области 9 августа одобрило возможность получения грантов для социальных предпринимателей.

Соответствующие изменения в государственную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» представил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. В частности, он подчеркнул, что добавляется новая форма финансовой поддержки – предоставление грантов в форме субсидий социальным предприятиям.

Определён порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий государственной программы.

Средства для предоставления поддержки в соответствии с документом на текущий год составят 33,2 млн рублей. Они будут направлены на предоставление грантов в форме субсидий социальным предприятиям, а также на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг).