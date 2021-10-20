Российская путешественница назвала главные отличия Сочи от других отечественных курортов

Россиянка Мария посетила множество отечественных курортов, о чем рассказала на платформе «Яндекс.Дзен», передает NVL. Но именно в Сочи нашлись выгодные отличия, ради которых стоит туда приезжать.

Мария сообщила, что Сочи является разносторонним курортом, ведь любой отдыхающий сможет найти себе что-то интересное, например, горы, море, пляжи, отели, торговые комплексы и т. д., пишут «Ежедневные Новости Владивостока».

— Контингент туристов сильно выделяет Сочи на фоне остальных наших курортов. Ценник все-таки задает планку. Тут все на чиле, если вы понимаете, о чем я. Персонал как будто тоже на отдыхе. Нет суеты, каких-то скандальчиков. Мало персонажей, которых тебе не хотелось бы видеть, — комментирует Мария.

Также путешественница заметила высокий уровень обслуживания, ведь за время отпуска у нее не возникало проблем с персоналом, в номерах и кафе всегда было чисто, персонал проявлял уважение, а еда подавалась быстрее, чем во многих известных заведениях.