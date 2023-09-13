Бердский строительный трест выполнит реконструкцию поликлиники в Краснозерке

ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» подписало контракт на выполнение работ по реконструкции здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» с АО «Бердский строительный трест» (АО «БСТ»). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Компания стала единственным участником аукциона и выполнит работы за 466,6 млн рублей.

Напомним, реконструируемые здания (Блок А и Блок Б) размещаются на земельном участке по ул. Ленина, 81 рабочего поселка Краснозерское. Общая площадь земельного участка ЦРБ — 7757 кв. метров. Снос зданий и сооружений, а также перенос сетей инженерно-технического обеспечения, связанный с переселением людей проектом не предусматривается.

Блок А — капитальное пятиэтажное строение общей площадью 4460,52 кв. метров (подвал площадью 254,5 кв. метров, 3 надземных этажа, технический чердак).

Блок Б — капитальное двухэтажное строение общей площадью 1195,03 кв. метра (без подвального помещения).

Кроме того, подрядчику предстоит выполнить комплексное благоустройство и озеленение участка, установить скамьи, урны, наружное освещение территории, а также предусмотреть парковку для персонала и посетителей.

Работы необходимо завершить до 1 декабря 2024 года.

В апреле текущего года АО «БСТ» выиграло тендер по проектирование и строительство поликлиники в городе Чулым.

По данным Seldon Basis, АО «Бердский строительный трест» (АО «БСТ») учреждена 18 июня 1992 года в городе Бердске. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Александр Воронин. Согласно отчетности за 2022 год, выручка компании составила 1,59 млрд руб (в 2021 году— 1,88 млрд руб), чистая прибыль — 7,6 млн руб (в 2022 году — 51,5 млн руб). В активе компании 92 госконтракта на общую сумму 16,9 млрд рублей.

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