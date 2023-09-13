С 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами

— Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации, поскольку они подпадают под действие санкций. Таким образом Эстония выполняет опубликованные Европейской комиссией 8 сентября новые рекомендации по применению санкций, — говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.
Запрет вступил в силу сегодня, 13 сентября, в 10:00.
В случае прибытия на погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в РФ вместе с машиной или пересечь границу без нее.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса добавил, что после консультации с властями Литвы и Латвии в Таллине пришли к выводу, что «ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций».
Напомним, что, согласно документу, разъясняющему отдельные пункты санкционного законодательства, опубликованному на официальном сайте Еврокомиссии, россиянам, путешествующим в Европу, теперь запрещен въезд на личных автомобилях с российскими номерами, включая ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях.
Ранее редакция сообщала, что отказаться от российского гражданства станет сложнее.
Фото: freepik.com — www.slon.pics
Рубрики :
Регионы:
Теги :