С 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами

— Эстония запрещает въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации, поскольку они подпадают под действие санкций. Таким образом Эстония выполняет опубликованные Европейской комиссией 8 сентября новые рекомендации по применению санкций, — говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

Запрет вступил в силу сегодня, 13 сентября, в 10:00.

В случае прибытия на погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в РФ вместе с машиной или пересечь границу без нее.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса добавил, что после консультации с властями Литвы и Латвии в Таллине пришли к выводу, что «ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций».

Напомним, что, согласно документу, разъясняющему отдельные пункты санкционного законодательства, опубликованному на официальном сайте Еврокомиссии, россиянам, путешествующим в Европу, теперь запрещен въезд на личных автомобилях с российскими номерами, включая ввоз смартфонов, косметики, драгоценностей, чемоданов и прочих товаров, используемых в личных целях.

Ранее редакция сообщала, что отказаться от российского гражданства станет сложнее.