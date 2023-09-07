Для клиники Мешалкина построят новые корпуса

Семь новых корпусов общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров будут построены в рамках комплексной госпрограммы РФ «Строительство» на территории клиники им. ак. Е.Н. Мешалкина. Новую инвестпрограмму развития медучреждения представил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России Александр Чернявский.

По его словам, в программу входит реконструкция и строительство комплекса высоких медицинских технологий и объектов инфраструктуры: реконструкция отделения радиотерапии, капстроительство детского лечебного корпуса и лечебного корпуса, капстроительство здания с административными помещениями для хранения материалов, многоуровневой автостоянки на 500 мест, гаража с мастерскими и бытовками.

Вторая очередь предусматривает реконструкцию и строительство научного и клинического комплекса: это реконструкция левого крыла главного корпуса и лабораторного корпуса, капстроительство вивария.

— Главная жемчужина — детский корпус на 120 коек. Это будет детское кардиохирургическое отделение и детская онкология (направление — нейроонкология). Согласовали действия с федеральным Минздравом, с региональным, специалисты есть, — отметил Александр Чернявский.

Срок реализации масштабного проекта 2023-2029 гг., стоимость — почти 13 млрд рублей. Проектирование должны завершить уже в этом году. Реализация проекта, по словам генерального директора, позволит решить вопрос с помещениями, площадями на ближайшие 20-25 лет.

Напомним, еще в 2020 году клиника объявляла конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ при осуществлении капитальных вложений для реконструкции и строительства зданий медучреждения. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в 7,8 млрд рублей. Строительство должно было начаться в 2021 году, а весь комплекс зданий введен в эксплуатацию в 2025.

Ранее редакция сообщала о том, что онкобольным в Новосибирской области не хватает квот на специализированные исследования.