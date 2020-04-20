Нарушителей самоизоляции оштрафовали уже на один миллион рублей

В Новосибирской области продолжается выявление нарушителей санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что правоохранительными органами составлено и направлено в суд 134 административных протокола, в том числе 81 протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Из них 42 в отношении физических лиц, 25 гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа, общая сумма составила 379,1 тыс. рублей. К ответственности по этой же статье привлечены 40 юридических лиц, из них 23 уже оштрафованы на общую сумму 632,5 тыс. руб. Всего сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, уже превысила 1 млн рублей.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники полиции выявляют нарушения среди жителей, прибывших из территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора. Злостная нарушительница из Барабинска оштрафована дважды, и по решению суда принудительно помещена в обсерватор. Также ранее судом по постановлению Роспотребнадзора приняты решения о принудительной госпитализации в условиях обсерватора в отношении еще трех граждан, нарушивших условия карантина. Это один гражданин из Заельцовского района г. Новосибирска и двое жителей г. Оби.

16 апреля в Центральном районе г. Новосибирска сотрудниками ГИБДД был задержан гражданин, который выехал на автомобиле «Лада Приора» в общественное место (магазин), вместо того, чтобы находиться дома. 19 апреля на ул. Станционной в Ленинском районе были остановлены два легковых автомобиля. При проверке документов выяснилось, что в каждом автомобиле находились граждане, которые нарушили предписанный им карантинный режим.

На всех нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, им грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

Появились новые случаи нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявленных в ходе проверок предприятий и организаций. В частности, 17 апреля не приостановила работу сауна «Бордо» в Октябрьском районе. В момент проверки сотрудниками полиции данного заведения администратор принимала заказы на вечернее время. С ее слов, сауна работала в обычном режиме и не закрывалась, оказывая банно-оздоровительные услуги. Посетителям предоставлялись в пользование бассейн, парилка, комната отдыха и др. На своем официальном сайте заведение обещает «полноценный отдых после трудовой недели», однако в период распространения коронавирусной инфекции это представляет особую опасность.

На улице Станционной в Ленинском районе гражданин продавал с лотка аксессуары для мобильных телефонов – такие товары не входят в список первой необходимости и не должны сейчас продаваться. Помимо того, что данный гражданин нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, он также не являлся индивидуальным предпринимателем. На него составлен и направлен в суд административный протокол.

Кроме того, продолжается работа представителей органов власти Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции по выявлению нарушителей действующих ограничительных мер в регионе. В ходе рейдов, прошедших 17 апреля, на Центральном рынке в Новосибирске была выявлена незаконная продажа одежды, обуви, сумок, головных уборов. В одном из торговых центров в Октябрьском районе выявлено оказание услуг и продажа наручных часов. Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозят штрафы.

В региональном правительстве подчеркнули, что совместные проверки полиции и органов власти по предприятиям и организациям Новосибирской области будут продолжены. Кроме того, сотрудниками минпромторга, мэрии г. Новосибирска совместно с полицией в усиленном режиме продолжаются рейды по местам уличной торговли. В региональном минпромторге напоминают, что при обнаружении нарушений санитарного законодательства, а также незаконно работающих магазинов, иных предприятий и организаций региона жители могут обращаться в полицию.

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