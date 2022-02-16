Береги здоровье смолоду!

— Мы живем в большом городе, а значит, в не слишком дружественной человеку среде, — говорит Юлия Шелепенкова, директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort&spa). — То есть дышим загрязненным воздухом, пользуемся жесткой водой и едим не самые качественные продукты.

Кроме того, болезни, обусловленные стрессом, наследственными факторами, а теперь еще и новой коронавирусной инфекцией, не ждут до старости, а могут появиться в любой момент. Поэтому очень важно для человека, живущего в быстром ритме современности, вовремя отслеживать появление недугов, а еще лучше — предупреждать и не давать ни единого шанса их развитию.

Прекрасный вид полезного отдыха — отправиться в санаторий. За короткий срок (можно приехать и на пару дней, но лучше от семи) и за вполне доступные деньги (от 4450 рублей в сутки) реально выправить режим сна, питания, приобрести привычку к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и прогулкам, получить массу оздоравливающих процедур: начиная от массажа и заканчивая купанием в бассейне с солью Мертвого моря.

И, конечно, развлечения входят в «базовый комплект», такие как бильярд, коньки, плюшки, лыжи.

При этом дышим полной грудью воздухом соснового бора, гуляем по берегу реки и не страдаем эффектом джетлага, который из-за смены часовых поясов на несколько дней бросает организм в дискомфортное состояние.

А чтобы отдых был еще и максимально полезным, здесь же хорошо бы пройти полное обследование организма.

— Чек-ап включает осмотры специалистов, в том числе редкого профиля, проведение лабораторных, инструментальных и аппаратных исследований, — поясняет Юлия Евгеньевна. — Это на самом деле важно, потому что наша статистика показывает, что выявляются те или иные патологии в 85% случаев. А вовремя обнаруженная болезнь — это практически гарантия ее излечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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