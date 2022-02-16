ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций

Инвесторам предлагается выпуск с плавающей ставкой и ограничением по минимальному размеру ставки купона. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже и продлится до 18 марта 2022 года включительно.

Основное преимущество выпуска – привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России. При этом установлен порог (Floor), ограничивающий минимальное значение купонной ставки при снижении уровня ключевой ставки. Также увеличена до четырех раз в год частота выплаты купонов, что позволит инвесторам получать повышенный доход от реинвестирования.

Ставка первого купона составит 13% годовых, со второго по шестой купоны – КС+3,75% годовых, но не ниже уровня ставки первого купона. Далее, с седьмого купона, ставка составит КС+3,75% годовых, но не ниже 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,25 лет, далее – через каждые 5 лет. Купонный период – 91 день.