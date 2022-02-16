Недорогие российские вина будут фасовать в алюминиевые банки

Эксперты ожидают появления в магазинах недорогих отечественных вин в алюминиевых банках, рассказали РИА Новости составители рейтинга «Винный гид России».

— На мировом рынке развитие спроса на новые форматы тары уже привело к настоящему буму вина, в особенности — игристого вина, коктейлей на винной основе в алюминиевых банках. Помимо лёгкости и удобства для потребителя, банка ещё и экологична, поскольку полностью перерабатывается, как вторсырьё. В России эта тенденция буквально «на пороге. Мы видим, что в 2021 году на рынок винодельческой продукции в такой таре зашли мировые бренды, появились и первые российские вина в банках, – рассказали эксперты.

Составители «Винного гида» уверены, что яркие банки с вином и игристым вином будут привлекать, в первую очередь, молодёжную аудиторию.

— В России появятся десятки новых наименований винодельческой продукции в этом формате тары. Вино в банках станет существенно дешевле — до этого момента оно было представлено, в основном, в премиальных супермаркетах, — добавляют эксперты. —Правда, производителям и поставщикам придется решать вопросы качества, ведь упаковка — это еще далеко не все.

Представители розничной торговли в России в целом отмечают рост интереса покупателей к винам в нестандартных упаковках, причем как в больших – например, бутылках двойного объема — «магнумах», так и в маленьких. Причем, вино в больших объёмах представлено, как в премиальном ценовом сегменте – в качестве специального предложения для коллекционеров и ресторанов, так и в бюджетных магазинах — дискаунтерах.