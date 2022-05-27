Бери от банка всё: приумножай свои накопления и получай доход

Доход по вкладу «Спутник» начисляется каждый день, ставки фиксируются на год, предусмотрено снятие и пополнение без ограничений.

Возможность приумножать накопления и всегда иметь доступ к деньгам сочетают в себе накопительные счета и вклады. Только ставку по счетам банки могут снизить в одностороннем порядке в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ и экономической обстановки. А ставка по вкладам фиксируется договором на весь срок его действия.

Специально для клиентов, которые хотят продолжать получать высокие проценты по вкладам, Банк «Левобережный» запустил в мае вклад «Спутник». Ставка – до 12% годовых, если вы разместите деньги через мобильное приложение BL-online. При этом банк начисляет проценты ежедневно, а выплачивает – в конце каждого месяца. Чтобы получать максимальную ставку, достаточно рассчитываться любой картой банка на 10 000 рублей в месяц. Дополнительно за безналичные расчеты вам будет начисляться кешбэк. Если у вас еще нет карты, банк выпустит для вас бесплатно карту «Мир».

Вклад можно открыть на сумму всего от 1 000 рублей, приходные и расходные операции вы можете совершать в любое время. Срок действия – 367 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохранятся и не будут пересчитываться. Но закрывать вклад и не нужно, даже если вам понадобилось снять с него почти всю сумму. Можно оставить неснижаемый остаток 1 000 рублей, а потом по возможности пополнять вклад, и он будет продолжать приносить вам доход в течение года.

Как открыть вклад? Просто оставьте заявку на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный». Средства клиентов банка защищены Агентством по страхованию вкладов.

Максимальная сумма вклада не ограничена. Cтавка (в процентах годовых) при открытии в BL-online: 6% на срок от 1 до 30 дней, 5% – 31-90 дней, 5% – 91-180 дней, 4% – 181-270 дней, 3% – 271-367 дней. Ставка при открытии в офисах: 5% на срок от 1 до 30 дней, 4% – 31-90 дней, 4% – 91-180 дней, 3% – 181-270 дней, 2% – 271-367 дней. Дополнительно выплачивается надбавка 6% годовых за расходы на сумму не менее 10 000 рублей по картам, выданным ко всем счетам клиента в Банке «Левобережный». Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн руб., для всех остальных клиентов – до 1,5 млн руб. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада.

При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. За период от даты открытия/последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад «Спутник». После расторжения открыть вклад «Спутник» можно через 90 дней.

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