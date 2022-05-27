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Бери от банка всё: приумножай свои накопления и получай доход

  • 27/05/2022, 17:53
Свободно пользоваться своими денежными средствами, получая при этом проценты на остаток, поможет новый вклад Банка «Левобережный».

новости бизнесаДоход по вкладу «Спутник» начисляется каждый день, ставки фиксируются на год, предусмотрено снятие и пополнение без ограничений.

Возможность приумножать накопления и всегда иметь доступ к деньгам сочетают в себе накопительные счета и вклады. Только ставку по счетам банки могут снизить в одностороннем порядке в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ и экономической обстановки. А ставка по вкладам фиксируется договором на весь срок его действия.

Специально для клиентов, которые хотят продолжать получать высокие проценты по вкладам, Банк «Левобережный» запустил в мае вклад «Спутник». Ставка – до 12% годовых, если вы разместите деньги через мобильное приложение BL-online. При этом банк начисляет проценты ежедневно, а выплачивает – в конце каждого месяца. Чтобы получать максимальную ставку, достаточно рассчитываться любой картой банка на 10 000 рублей в месяц. Дополнительно за безналичные расчеты вам будет начисляться кешбэк. Если у вас еще нет карты, банк выпустит для вас бесплатно карту «Мир».

Вклад можно открыть на сумму всего от 1 000 рублей, приходные и расходные операции вы можете совершать в любое время. Срок действия – 367 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохранятся и не будут пересчитываться. Но закрывать вклад и не нужно, даже если вам понадобилось снять с него почти всю сумму. Можно оставить неснижаемый остаток 1 000 рублей, а потом по возможности пополнять вклад, и он будет продолжать приносить вам доход в течение года.

Как открыть вклад? Просто оставьте заявку на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный». Средства клиентов банка защищены Агентством по страхованию вкладов.

Максимальная сумма вклада не ограничена. Cтавка (в процентах годовых) при открытии в BL-online: 6% на срок от 1 до 30 дней, 5% – 31-90 дней, 5% – 91-180 дней, 4% – 181-270 дней, 3% – 271-367 дней. Ставка при открытии в офисах: 5% на срок от 1 до 30 дней, 4% – 31-90 дней, 4% – 91-180 дней, 3% – 181-270 дней, 2% – 271-367 дней. Дополнительно выплачивается надбавка 6% годовых за расходы на сумму не менее 10 000 рублей по картам, выданным ко всем счетам клиента в Банке «Левобережный». Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн руб., для всех остальных клиентов – до 1,5 млн руб. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада.

При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. За период от даты открытия/последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад «Спутник». После расторжения открыть вклад «Спутник» можно через 90 дней.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото: unsplash.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы накопления


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