Мэрии предъявили неисполнение моратория по демонтажу

Муниципалитет не исполняет мораторий на демонтаж торговых объектов. Такое заявление руководители реготделения «Опоры России» Игорь Салов и Наталия Кошелева сделали в ходе заседания совета по поддержке малого и среднего предпринимательства.

— Вы в курсе, что мораторий не исполняется? — обратился Салов к чиновникам мэрии. — Мне просто любопытно: вам что, заняться больше нечем?

— Давайте не будем так категорично, — говорит Колмаков. — Мораторий исполняется, но есть ряд случаев единичных, когда, безусловно, по вине мэрии, выводятся те объекты, которые должны были попасть в мораторий. Речь идет о тех объектах, решения по которым принимались в «лохаматые» времена, еще в прошлом году.

Со своей стороны, замначальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Денис Колмаков утверждает, что подобные случаи, если таковые были, носили исключительно единичный характер.

О не единичном, а системном характере говорит Наталия Кошелева — применительно к таким знаковым точкам Новосибирска, как площадь Маркса и площадь Калинина, где в настоящее время работают десятки торговых операторов. Напомним, что в ходе благоустройства площади Калинина в связи с установкой памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» городские власти заявляли об унификации законных и борьбе против незаконных торговых объектов.

— Поступают не единичные сигналы, — утверждает Кошелева. — Приходят уведомления о демонтаже объектов, которые были установлены законно. Если говорить о площадях Калинина и Маркса, то под демонтаж попал объект, который одним из первых был поставлен в качестве «умной остановки». Стела должна стоять. Но хочется, чтобы предприниматели уезжали непосредственно перед проведением работ, а не так, что сейчас они уедут, работы начнутся неизвестно когда, а на этих местах все это время будет вестись несанкционированная торговля.

По информации мэрии Новосибирска, всего на территории города более 400 объектов, подпадающих под демонтаж.

Напомним, что мораторий на демонтаж законно установленных нестационарных объектов действует до конца текущего года.

Ранее редакция рассказывала, как с инициативой аналогичного моратория выступали операторы рынка наружной рекламы, сообщавшие о фактах судебного преследования, о которых узнавали постактум.