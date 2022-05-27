Новосибирский бизнес привлекут к созданию сувениров

Городских предпринимателей, производящих различную продукцию, планируется «мобилизовать» под изготовление сувениров для города как новогодней столицы России. Об этом вице-мэр Анна Терешкова объявила в ходе заседания совета по поддержке малого и среднего предпринимательства.

— Мы стали новогодней столицей России и хотели бы, чтобы вместе с вами какие-то уникальные продукты мы могли бы представить в рамках ярмарки, — говорит Терешкова. — Может, не приедут международные компании, которые мы ждали. Но то, что приедет вся Сибирь и гости вокруг нашего региона, — 100%. Изготовление сувенирки — это те креативные индустрии, которых крайне не хватает Новосибирску. У нас нет своей сувенирки, у нас нет своей айдентики и тому подобного.

Ряд наработок в этом направлении уже есть, но, правда, пока на уровне районов города.

— В Новосибирске на базе каждого района, на базе библиотек и домов культуры создаются так называемые креативные кластеры, в которые вовлечены предприниматели районов, — рассказывает советник гендиректора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Лада Юрченко. — Библиотеки, дома культуры и администрации районов подключились, чтобы составить карту предпринимателей, способных произвести уникальные продукты района, плюс федеральные округа, которые будут на базе этого района представляться. Предприниматели Новосибирска могут подключиться к работе креативных кластеров по подготовке новогодней столицы России.

Еще один аспект новогодне-столичной задействованности бизнеса касается снежинки — символа города как новогодней столицы. Как рассказывает Анна Терешкова, есть взаимодействие с одной из IT-компаний по ее изготовлению на 3D-принтере. В настоящий момент идет сбор пожеланий-эскизов от горожан.

— Каждый город готовит свою креативную снежинку, — говорит вице-мэр. — У нас сейчас проходят пленэры, где все желающие могут нарисовать свою снежинку. Мы все эти снежинки собираем в единую программу, которую нам готовит Ирина Травина (Директор ООО «Софтлаб НСК». — Ред.). Они в программе совмещают все снежинки города. Такая задумка: каждая снежинка уникальна, нет двух одинаковых. Также и нет одинаковых жителей Новосибирска. Мы снежинки собираем в программу, которая создает единую прекрасную снежинку, представляющую всех горожан, такую среднюю снежинку. Ее мы будем изготавливать на 3D-принтере.

Новосибирск получил статус новогодней столицы России в январе 2022 года от Нижнего Новгорода вместе с символической филигранной снежинкой.

Ранее редакция рассказывала о том, как в городе политизировали выбор новогоднего символа России.