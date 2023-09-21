«Берите с собой крестики»: новосибирский психолог рассказала, как бороться с аэрофобией

Многие люди с ужасом читают новости об аварийных посадках, авиаинцидентах и происшествиях на борту самолета. Страх полетов усиливается после громких ЧП в небе и на земле с воздушным транспортом. После резонансного случая посадки Аэробуса «Сочи-Омск» в пшеничном поле у большинства пассажиров вновь обострилась аэрофобия.

Клинический психолог Анастасия Галимова считает, что с этим состоянием можно работать. Ведь аэрофобии в чистом виде не существует. Она формируется из мелких страхов разного происхождения. О том, как без ужаса подниматься по трапу самолета и наслаждаться полетом, специалист рассказала изданию «Царьград Новосибирск».

― Можно брать с собой крестики, обереги, иконки. Всякие ритуалы изобретать для себя – например, цифры посчитать. Детям можно дать любимую игрушку, а самим послушать расслабляющую музыку в наушниках, посмотреть интересный фильм, чтобы отвлечься, ― рекомендует Анастасия Галимова.

А еще важно выяснить ― какой именно страх вызывает аэрофобию. Он может быть разного происхождения. У кого-то это страх высоты, у других ― замкнутого пространства. Часто встречаются страхи за ребенка, смерти, позора, потери контроля.

Психолог категорически против употребления алкоголя перед полетом. Это может только усугубить ситуацию.

В некоторых случаях справиться со страхом помогают специальные препараты. Только выписать их может врач после индивидуальной консультации.