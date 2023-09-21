Школьника с турецкой саблей в сердце спасли в Новосибирске

Врачи Центра Мешалкина провели операцию у юноши с редчайшим врожденным пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

У 17-летнего новосибирского старшеклассника обнаружили сердечно-сосудистую анатомию, относящуюся к разряду очень редких, которая встречается один раз на сто тысяч детей. А поводом для обследования стала усталость молодого человека.

Отмечается, что у пациента только часть легочных вен анатомически имела связь с сердцем.

— Другая же сбрасывала кровь в обход сердца. При контрастировании на снимке аномальное расположение этих сосудов напоминает изогнутую турецкую саблю, отсюда и название синдрома. Обнаруженная у пациента форма и вовсе уникальна, — отметили в Центре.

В клинике пояснили, что сердце испытывало недостаток кровотока, а правое легкое было значительно уменьшено в размерах, и для его питания организм вынужден был нарастить аномальную сеть дополнительных сосудов, протянувшихся от аорты. Это и позволило парню дожить до своих лет без видимых симптомов.

— За последние 10 лет было не более 3 пациентов с таким чрезвычайно редким пороком, а подобного подвида синдрома «турецкой сабли» я в своей практике не встречал, — подчеркнул Тимур Хапаев, сердечно-сосудистый хирург отделения врожденных пороков сердца.

Нужно было отсечь аномальный сосуд и пришить его в нормальную анатомическую позицию – к левому предсердию.

Сперва хирурги закрыли большую сеть обходных сосудов, тянувшуюся к правому легкому. Через пару дней провели открытый реконструктивный этап операции.

— Из-за особенностей анатомии, осложнявшей стандартный хирургический доступ, уложили пациента на левый бок, — рассказали в пресс-службе.

Однако, когда хирурги выделили аномальный сосуд для пересадки в левое подсердие оказалось, что длины сосуда не хватит.

— Команда приняла нестандартное решение — использовать ткани самого пациента, — отметили в Центре.

Для этого был взят участок «сердечной сумки» и сформирован из него протез сосуда.

Вся операция заняла 2,5 часа и прошла без осложнений.

Спустя 6 месяцев исследование подтвердило хорошую работу сформированного сосуда. Подросток приступил к учебе в 11 классе в обычном режиме и уже подтягивается на турнике.

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