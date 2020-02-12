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Бесконтактные платежи увеличивают средний чек интернет-магазинов Новосибирскa

Самый большой оборот бесконтактных платежей у интернет-магазинов электроники и бытовой техники.
  • 12/02/2020, 14:44
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Бесконтактную оплату через Apple Pay и Google Pay на сайтах или в приложениях принимают 19% компаний, использующих Яндекс.Кассу, сообщили в пресс-службе компании. В некоторых товарных категориях средний чек при бесконтактной оплате заметно больше, чем при платеже другими способами, — например, в новосибирских магазинах одежды и обуви он выше в 3 раза. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, сравнив платежи за 2019 год на сайтах и в приложениях через системы Apple Pay, Google Pay и другими способами.

— То, что средний чек при бесконтактных платежах зачастую больше, чем при расчетах картами, вполне логично: человеку проще заплатить за покупку бесконтактно — не нужно доставать карту и тратить время на ввод ее данных. Бесконтактная оплата исключает также отклонение платежа из-за неправильно введенного номера карты. Пожалуй, единственное, что может помешать покупке в таком случае, — это недостаток денег на счете. Поэтому конверсия платежей через Apple Pay и Google Pay достигает 94%, — отметила директор департамента коммерции Яндекс.Денег Оксана Коробкина.

Она подчеркнула, что чаще всего бесконтактную оплату в Яндекс.Кассе подключают компании, которые продают продукты питания, — 24% из них принимают платежи через Apple Pay и Google Pay. В других категориях товаров и услуг доля сайтов и приложений, использующих сервисы бесконтактных платежей, немного меньше: билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 23% площадок, сувениры и товары для хобби, тренинги и мастер-классы, товары для красоты и здоровья — в каждой категории по 20%, одежда и обувь — 18%, автомобильные запчасти и аксессуары — 17%, товары для дома и сада — 16%.

Самый большой оборот бесконтактных платежей среди новосибирских сайтов, подключенных к Яндекс.Кассе, — у интернет-магазинов электроники и бытовой техники. Вторую строчку заняли сервисы билетов в кино, театры, музеи и на концерты, третью — сайты лотерей, четвертую — магазины косметики, пятую — сайты микрофинансовых организаций. В топ вошли также площадки с мастер-классами и тренингами, сайты ресторанов и кафе, сервисы грузовых перевозок, магазины сувениров, одежды и обуви.

Возможность бесконтактных платежей помогает увеличить средний чек на сайтах и в приложениях. Так, в новосибирских магазинах одежды и обуви он составил 4926 рублей — это в 3 раза больше, чем при оплате другими способами. Средний платеж при бесконтактном расчете в детских магазинах был в 2 раза больше (7338 рублей), на сайтах с услугами грузоперевозок — во столько же (5642 рубля), на сайтах финансовых организаций — на 24% (5511 рублей), в магазинах цветов — на 12% (2808 рублей).

В Новосибирске высокие средние чеки при бесконтактной оплате были также в магазинах бытовой техники и электроники (5785 рублей), косметики (3072 рубля), товаров для дома и сада (2805 рублей) и на сайтах с медуслугами (3500 рублей).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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