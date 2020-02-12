Вызов в налоговую: как подготовить сотрудника к разговору с инспектором

В соответствии с нормами Налогового кодекса РФ, налоговый орган с целью осуществления контроля может вызвать любого налогоплательщика, чтобы получить от него нужную информацию. Причем вызвать могут как директора организации, так и главного бухгалтера или любого сотрудника.

Существуют два вида вызовов — для дачи пояснений (ст. 31 НК) или для дачи показаний (ст. 90 НК). В последнее время налоговики все чаще вызывают к себе рядовых работников, чтобы выявить налоговые правонарушения на предприятии. Если вашему сотруднику предстоит встреча с инспектором, заранее обсудите с ним, как правильно отвечать на следующие вопросы:

Как оформлялось ваше трудоустройство?

Представлять документы, необходимые для приема на работу, сотрудник должен ответственному лицу, которое в организации занимается документооборотом. Это может быть бухгалтер или кадровик. Также важно, чтобы при трудоустройстве сотрудник подписал трудовой договор и получил на руки свой экземпляр.

Ознакомлены ли вы с правилами внутреннего распорядка и должностной инструкцией?

Все это должно быть сделано при приеме на работу. Причем сотрудник должен поставить подпись об ознакомлении с регламентирующими документами. Для простоты оформления можно прямо в трудовой договор включить строки «с правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен», «с должностной инструкцией ознакомлен», и пр.

Как и когда вы получаете зарплату?

Заработная плата должна выплачиваться дважды в месяц. Даты выплаты прописываются в правилах внутреннего трудового распорядка. Зарплата может выплачиваться и переводом на карту. Важно, чтобы не было задержек по датам. Если же такие происходят, то в идеале следует к деньгам, выплаченным позже утвержденного срока, приплюсовать пени за просрочку.

Какую зарплату вы получаете?

Для налоговой важно, чтобы не было «черных» выплат. Поэтому главный совет работодателю — все заработанные деньги выплачивать работнику в полном объеме официально, начисляя соответствующие налоги.

Сколько человек работает в вашей организации?

Рядовой сотрудник, который трудится в одном из филиалов федеральной компании, может и не знать, какова общая численность персонала. И это совсем не страшно. Но вот если он скажет, что в его конкретном магазине или на складе работают 15 человек, а по документам инспектор видит всего лишь 5 — это серьезное нарушение. В таком случае у налоговой возникнут основания подозревать, что не все работники оформляются официально.

Каковы ваши рабочие обязанности?

Важно, чтобы сотрудник выполнял ту работу, которая закреплена за ним в должностной инструкции. Также налоговая задает такие вопросы, если в организации имеются сотрудники, оформленные по трудовому договору и по договору гражданско-правового характера. Обязанности у таких работников не могут совпадать. Если же окажется, что они абсолютно одинаковые, работодателя заставят изменить договор ГПХ на трудовой и оштрафуют.

И полезная информация в завершение — кого бы ни вызвали для дачи показаний в налоговую инспекцию, он имеет право прийти вместе с юристом. Налоговый кодекс не содержит запрета на привлечение представителя к даче показаний.

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